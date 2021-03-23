東方日報B1：核心區舖租值插逾五成　銅鑼灣慘見11年新低

去年爆發新冠肺炎疫情，訪港旅客人數近乎零，重創香港零售市場，舖位租金出現暴跌慘況。據差餉物業估價署最新公布資料，核心購物區的銅鑼灣及旺角主要街道舖位，租值同樣顯著大跌，跌幅高逾50%，部分地舖租值更是11年來最低。

全球舖租最貴的銅鑼灣，區內多條主要街道的舖位，新財政年度（2021至22年度）應課差餉租值跌幅驚人。其中記利佐治街1號地下4號舖，新財年租值為552萬元，按年勁減588萬元，跌幅高達51.6%，租值為2010至2011年度後最低，至該舖於2016至17年度租值曾高達1,416萬元，最新租值明顯低逾60%。

同街8號地下及閣樓最新租值384萬元，按年亦挫約44.8%，為2012至2013年度後最低，而與5年該舖高峰期租值912萬元比較，更低近58%。

至於區內過往有大批國際品牌進駐的羅素街，其中屬行人專用區的59號地下B4號舖，新租值522萬元，按年亦跌約40.4%，並已連續4年下挫。該舖獲本地時裝品牌以每月約10萬元短租，較舊租金約80萬元，低逾87%。另外，曾經創下全港呎租最高紀錄的景隆街，新年度租值續跌，街內的2號地下B舖，年租值跌至58.8萬元，按年低約40.2%，亦連挫兩年。

至於區內渣甸街京華中心地庫至4樓巨舖，原由美國時裝品牌租用作旗艦店，早於去年6月底已提前退租，而該舖最新租值7,272萬元，按年亦大跌約24.5%。於2017及2018年度，舖位租值曾高逾1.41億元，但現時仍空置。

近年租值跌幅較其他地區較低的旺角都淪陷，其中山東街47至51號地下1號舖，最新租值252萬元，按年急跌約51.5%，租值至少15年最低。而該舖租值曾高達648萬元，現低出約61%或396萬元。

此外，向來受內地旅客歡迎的上水及元朗區，下年度租值跌幅相對市區較少。當中上水龍琛路18號地下，新租值122.4萬元，按年挫約15%。同區新發街40號地下及閣樓下年度租值187.2萬元，跌15.2%。不過，元朗區舖位租值跌幅則較溫和，其中青山公路元朗段209號地下C舖，新年度租值72萬元，按年跌約10.4%。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，本港整體經濟受疫情衝擊，核心區街舖商戶首當其衝，生意顯著回落，相信該區租值未來兩、三年都難以回復舊觀。

反而舖位買賣市場受惠於政府撤銷辣招稅，近期成交增加，他預計會在通關之後，再加上疫苗護照，未來舖位做價有5至10%上升空間。