美債息回落　道指收市漲103點

美國國債孳息率回落，推動美股周一(22日)上揚。道指收報32,731點，升103點或0.32%；標指收報3,940點，升27點或0.7%；納指收報13,377點，升162點或1.23%。

10年期美國國債孳息率周一由14個月高位，回落5個基點至1.68厘水平，緩和了近期市場對科技股估值過高的憂慮。大型科技股上漲，蘋果公司、Netflix收市上漲逾2%；Facebook、亞馬遜則升逾1%。

據報道，美國拜登政府正考慮推出3萬億美元的基建計劃，推動工業等發展。Caterpillar全日升0.32%。

Treasury Partners首席投資主管Richard Saperstein表示，隨着投資者對政府防疫措施鬆綁的樂觀情緒消退，加上利率趨於平穩，投資者將轉而買入具有強勁自由現金流、經常性收入和用戶滲透率高的大型科技股。

標指去年3月23日觸底至今即將滿一周年，過去一年不單止美股，全球股市急速反彈。對此，高盛策略員包括Peter Oppenheimer派定心丸，指出全球股市並未接近危險的泡沫水平，一些典型的系統性風險迹象，如私人領域槓桿增加及儲蓄大減的情況，並沒有出現；不僅如此，升市主要集中於高增長、能產生現金，以及能為行業帶來變革的公司股份，如大型科技公司，可見升市是有實質支持。

不過，他們同時提醒，市場有些亢奮，而且股市高估值代表長期回報將較低。