中國銀河國際：進口化妝品免除動物實驗　看好代工股

中國國家藥品監督管理局發布《化妝品新原料註冊備案資料管理規定》的公告，及《化妝品註冊備案資料管理規定》的公告，規範和指導化妝品註冊與備案工作，相關規定自2021年5月1日起實施。

隨着中國內地對於進口普通化妝品免除動物實驗的政策開放，不僅對全球化發展背景下的美妝巨頭公司銷售產生直接影響，且可能影響行業格局；同時也會對中國的化妝品行業注入活力，進一步提升行內競爭，國際巨頭中以巴西公司Natura & Co為代表，旗下品牌The Body Shop和Aesop進入中國市場後，可以直接為公司創造規模可觀的營收增量，公司有望憑藉此優勢超越資生堂成為全球前三大化妝品集團；此外，聯合利華、雅詩蘭黛等公司也有很多有潛力的品牌可以直接進入中國。

具體看來，從品牌和品類的角度去看，主要衝擊平價定位的彩妝、主營洗護髮和身體乳沐浴露的個護及以草本天然敏感肌定位的護膚品。

從渠道角度出發，線上渠道受影響較少，但短期內不排除電商代運營或代銷售的需求增加；線下渠道中，在海外已具有品牌合作基礎的絲芙蘭等專業美妝銷售門店、免稅、首店經濟下的百貨購物中心等三類渠道或可直接受惠。

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