現代牧業斥34.8億人民幣向蒙牛等收購牧場資產

目前富源由蒙牛旗下內蒙古蒙牛、高盛、尚心及個別股東，各持約43.35%、27.64%、4.88%及24.13%。

而富源及其附屬公司主要在中國從事牧草種植、奶牛養殖、飼料加工及銷售。目前在中國經營14個牧場，約有6萬頭奶牛。收購事項完成後，集團擁有的奶牛數量將增至約29.5萬頭。這可能進一步鞏固其在中國奶牛養殖行業的地位，並提高集團在原料奶質量及定價方面的競爭力。收購事項順應乳製品市場的趨勢及發展，讓集團能整合上游及下游業務，從而建立完整的原料奶產業鏈，將有利集團長期發展。

倘蒙牛一致行動集團於有關期間任何時候於公司的權益繼續超過50%、且根據結算場景I發行代價股份不會觸發蒙牛於收購守則規則26.1(d)項下的強制性全面要約責任，則無須進行清洗豁免，且收購事項(如獲獨立股東於股東特別大會上以50%以上之票數批准)將基於結算場景I進行，即現金19.71億元支付予高盛、尚心及個別股東；以及15.09億元將發行8.07億股代價股份，按發行價每股2.24元向蒙牛特殊目的公司支付。發行價較股份於3月22日收市價2.29元折讓約2.16%。

蒙牛無意且並不保留權利就收購事項向股東作出全面要約，故要約期將不會開始。倘清洗豁免被要求用於根據結算場景I向蒙牛特殊目的公司發行代價股份，惟並未獲獨立股東以至少75%之票數批准或未獲執行人員授出，則收購事項(如獲獨立股東於股東特別大會上以50%以上之票數批准)將基於結算場景II進行，即現金29.9億元支付予高盛、尚心、個別股東及內蒙古蒙牛；及4.9億元將發行2.62億股代價股份按發行價每股2.24元向蒙牛特殊目的公司支付。