陳正犖：調高環球經濟增長預測

環球主要經濟體繼續推動疫苗接種，我們將2021年全球經濟增長預測上調0.3個百分點至5.5%，並將明年全球增長預測上調0.1個百分點至4%。至於近日市場關注的通脹方面，我們將預測上調了0.2個百分點至2.5%，明年全球通脹預測則上調了0.1個百分點至2.4%。

經濟增長較之前預期樂觀主要受成熟市場支持，我們將成熟經濟體增長預測上調0.6個百分點至4.9%，但將新興市場增長預測略為調低至6.3%。成熟市場中，美國、加拿大、瑞士及英國的經濟預測升幅顯著。成熟經濟體製造業復甦仍強勁，但是服務業採購經理指數的差異明顯。歐元區和日本疫苗接種時間或較原先預測緩慢，服務業PMI持續疲軟，而疫苗接種和商業活動重啟則支持美國服務業表現。近期金融市場震盪，就通脹訊號有不同解讀，我們預計就業市場仍比疫情前疲弱，部分地區消費服務需求低迷，加上能源價格或從對通脹的支持，明年轉為對通脹的不利因素，故此通脹失控的風險不大。

美國十年期國債孳息率，比2020年中危機時的低位0.5厘急升近1.2個百分點，隨着經濟復甦，未來幾年平均水平或接近2.5厘，但是我們始終不認為債息上升120個基點，能完全抵銷或超過2021年環球股票每股盈利料增長27%的價值，今年環球股票回報率仍有望達到中至高單位數。

債息上升，的確增加了今年資產配置分散風險的重要性，大家要小心選擇合適的行業和地區市場，例如英國股票之前受制於周期性行業比重高，容易受到疫情衝擊，目前政治不確定性已大致解決，英國股票估值顯得便宜。債券方面，美國通脹掛鈎債券像大多數債券一樣估值高，但年初至今美國長期國債價格下跌了14%，改善了回報前景，投資者又可直接從通脹升溫中獲益。當周期性行業的復甦進一步反映在市價後，投資者亦應擇時重新部署長期勢不可擋趨勢，例如科技及環保等增長機會。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖