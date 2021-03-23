陳蓓敏：中國復甦理想 利好內銀股
2021年03月23日 07:30
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全球關注中，美高層官員會面結束，會後雙方沒有聯合聲明。中方向美方強烈聲明，會捍衞主權原則性的決心。這次會面只是預告片，離戲肉仍很遠很遠。中國駐美大使崔天凱提及，在不同領域的分歧，未來需要更多交流和溝通，才能為世界和平繁榮謀福祉。樂觀估計，雙方有機會在6月左右安排第二次會面。
華爾街上周表現比預期為好，雖然十年國際孳息率上衝1.75%水平，全周道指跌0.5%，納指和標普指數跌0.8%。外圍原油期貨反彈，紐約和布蘭特期油分別升2.37%和1.98%。萊坊測量行公布全球樓價指數，顯示去年全球樓價平均上升5.69%，增速按年加費0.3%。全球低息環境下，再加上剛性需求，資金仍流向一線城市房產。
昨日國內股市終於不再下沉。而港股表現牛皮，市場關注新股表現。企業業績高峯期，投資者留意行內表表者成績，配合宏觀策略，揀選心頭好。近期多間老牌工業龍頭公布業績，成績不俗，兼且派息慷慨，投資者可從中尋寶。招行(03968)公布去年盈利升5%，達973.4億元人民幣(下同)。期內淨利息收入升7%，錄得1850億元，淨利息收益率為2.49%，按年跌0.1%，非利息淨收入增長9%，為1054.5億元。不良貸款總額為536億元，升約3%。不良貸款率為1.07%，撥備覆蓋率為4.3倍，增約一成，貸款撥備比率為4.67%。去年疫情困境下，集團仍錄得理想業績，除了本身實力因素，也顯示中國復甦理想。估計其他內銀業績也應不俗，有追落後空間。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)