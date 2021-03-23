陳蓓敏：中國復甦理想　利好內銀股

全球關注中，美高層官員會面結束，會後雙方沒有聯合聲明。中方向美方強烈聲明，會捍衞主權原則性的決心。這次會面只是預告片，離戲肉仍很遠很遠。中國駐美大使崔天凱提及，在不同領域的分歧，未來需要更多交流和溝通，才能為世界和平繁榮謀福祉。樂觀估計，雙方有機會在6月左右安排第二次會面。

華爾街上周表現比預期為好，雖然十年國際孳息率上衝1.75%水平，全周道指跌0.5%，納指和標普指數跌0.8%。外圍原油期貨反彈，紐約和布蘭特期油分別升2.37%和1.98%。萊坊測量行公布全球樓價指數，顯示去年全球樓價平均上升5.69%，增速按年加費0.3%。全球低息環境下，再加上剛性需求，資金仍流向一線城市房產。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)