道指升103點　金價企1739美元

●美匯指數報91.74；港匯跌至7.7662；離岸人民幣(CNH)處6.5080；美元兌日圓企108.8；歐元報1.1932；英鎊於1.3860水平上落。金價升至1,739美元。布油升至64.28美元，紐油報61.19美元。比特幣跌至5.4萬美元水平。道指期貨報升。

●美國聯儲局主席鮑威爾將於周二(23日)在眾議院金融服務委員會進行聽證會，他在已準備的講稿中表示，美國經濟復甦進展「快於普遍預期。」

●外媒引述消息稱，美國總統拜登的經濟顧問正建議推出規模達到3萬億美元的龐大基建計劃，旨在提振經濟、減少碳排放和減少經濟不平等現象，資金部分來自向企業和富人增加徵稅。

●美國2月二手樓銷售按月跌6.6%，至以年率計622萬間，少過市場預期的650萬間。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報29,011點，升126點或0.43%。

●即月恒生指數夜期收報28,988點，升133點，高水103點，成交11,082張。

●紐約4月期金收報每安士1,738.1美元，跌3.6美元或0.2%。

●紐約4月期油收報每桶61.55美元，升13美仙或0.21%；布蘭特5月期油收報每桶64.62美元，升9美仙或0.14%。

●中國移動2月流動客戶再淨減369.2萬戶，至9.37億戶，惟5G客量淨增419.7萬戶，至1.73億戶以上，滲透率升至18.48%，期內4G客則淨增170.7萬戶，至7.81億戶。