移民潮既成　港資產價格勢調整？中資獨力能挽嗎？

前年香港發生的極端社會動盪，雖然去年在新法護航以及新冠肺炎疫情爆發之下總算平靜下來，但港人這道傷痕仍「痛」，加上港府的管治水平未改，疫情遲遲不退，百業蕭條，經濟信心低迷，在看不見前景之下，不少港人選擇移民。早前有民意調查顯示，每5個香港人，就有一個將會移民。以此推算，即高達150萬人將會移民離港。所謂「良禽擇木而棲」，擁有財富、知識的香港人都選擇「鳥獸散」的話，香港的未來豈不令人擔憂？

香港人的財富，固定資產主要離不開樓和股兩大類。關於股市，去年以來大量內地資金炒作及內地企業來港上市，叫做頂住港股。其實，穩定香港資產價格非首要考慮，更重要的是，中資股既已佔去港股七成市值，北水南來托住港股，變相就係托住中國資產價格，控制了中國資產的海外定價權，這對中國經濟穩定起戰略意義。之不過，若北水南來只係為着托價，市場貨源歸邊後，缺乏其他資金參與買賣，港股的市場調節機制發揮不到作用，長遠或會變成買賣兩閒，又會衍生出另一問題。

好了，那香港樓市又如何？有別於港股，香港樓市尤其住宅，以港人用家為主。香港回歸這麼多年，房屋長期供不應求，樓價就在辣招和供應短缺兩招下持續高企，不少港人仍為住屋煩惱。未來，香港樓市更面臨變數，一則內地有可能會動真格改動香港的土地供應機制，二則是香港移民潮再現，走的都係有錢有樓之士，沽樓套現之下，樓價必然會承壓。

當然，亦有人話，中國稍為放寬一下投資移民政策，大把水來托住港樓，哪用愁？更何況，香港樓市一冧，一河之隔的深圳樓市亦會受拖累，所以香港樓市一定唔會大冧云云。

問題是，經歷這兩年香港的變化，即使是內地的有銀士，對來香港投資和消費的興趣都大不如前，更何況如今內地大力打貪和防走資。若內地真的刻意放水托住香港樓價，那有別於股市關係的是投資利益，港樓牽涉的是香港人的基本住屋問題，是社會問題。屆時如何處理兩地矛盾白熱化，又係另一個問題。

至於商業樓市，君不見如今香港鬧市黃金地段，「吉」舖處處，若然今年香港經濟復甦再食「白果」，仲有幾多投資者可以再守多一年？尤其是疫後經濟復甦，接下來的就是貨幣政策正常化，意味借貸成本將步離低谷，樓市的承壓能力確要拭目以待。也許，第一個考驗，是當下半年疫後兩地通關，到底內地投資者是搶着來港買樓抑或搶着來沽樓，將會是港樓將面對的一個考驗！

作為香港人，總希望港府高官出來話，移民港人他日會「後悔」這說法會成真。畢竟過去香港歷次移民潮，確實最終都能走出低谷，危機過後人才與資金回流，讓香港經濟再創高峰。若然呢班廢官真係搞到香港變「死港」，人才與資金都一去無回頭，香港經濟從此沉淪不起，那豈非做了千古罪人，遺臭萬年…

東網產經專欄作者 帥哥