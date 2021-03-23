李偉傑：長江基建中線目標53元

早前長實集團( 01113 )於3月18日宣布以170億元向李嘉誠基金會購入3項英國基建資產及一項歐洲基建資產，包括：配電公司UK Power Networks(20%權益)、水務公司Northumbrian Water(20%權益)、配氣公司Wales & West Gas Networks(10%權益)及於荷蘭之轉廢為能公司Dutch Enviro Energy(10%權益)。

在收購資產下，投資者可以橫向或者直向作比較，直向是比較公司過去表現，橫向是比較同業間估值，投資者在「量度」這個作價，其實可參考英國配電公司Western Power Distribution是以1.73倍的監管資產價值﹝Regulated Asset Value(RAV)﹞售出。

而長實與李嘉誠基金會今次交易的資產，性質上與Western Power Distribution相同，一樣是於英國提供公用服務的受規管資產，所以若同樣以1.73倍監管資產價值(RAV)計算，該3項英國基建資產將相等於250億元。這個角度看，是次長實變相是以低於 「市價」 (170億元收購3項同類英國受規管公用業務兼一項荷蘭基建)，可視為實為物超所值。

至於長江基建也同時持有於英國擁有4項受規管的基建業務，分別為水務公司Northumbrian Water(40%權益)、配電公司UK Power Networks(40%權益)、兩間配氣公司Northern Gas Networks(47.1%權益)及Wales & West Gas Networks(30%權益)，未計及透過電能實業持有的權益。若同樣以上述1.73倍監管資產價值(RAV)計算，則此4項資產對長建之價值將相等於1,008億元，亦即每股42.8元。

值得注意的是，每股港幣42.8元之價值並未計入長建於英國的其他業務如UK Rails及Seabank Power。換言之，以長建近日現價水平計算，顯然對估值上仍具有一定折讓，其餘項目仍未充足顯示內在價值，長建分布於澳洲、新西蘭、歐洲、加拿大、美國以至香港及中國內地之其他業務，反映股價可謂被低估(undervalued)，未完全體現其持有之資產價值。加上現時新舊經濟股份輪動當中，股價距離去年疫情爆發時仍有相當遠距離，不妨在20天線45元開始吸納，中線目標53元，假若跌穿100天線41.6元需要減磅。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑(筆者為證監會持牌人，筆者及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)