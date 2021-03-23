新西蘭樓價癲升　政府推新措施瞄準投機者

新西蘭樓價高企，政府決定瞄準房地產投機者出台一系列新措施，以應對樓價失控並預防「危險」泡沫的形成。該國總理阿德恩表示，政府將取消對投機者的稅收優惠，降低投機活動的利潤，並釋放更多土地以增加住房供應。

為遏制投機活動，新西蘭政府將逐步取消投機者將抵押貸款利息申報為可抵稅支出的能力；出售投機物業所得利潤需納稅的期間將從5年延長至10年。

新冠肺炎疫情肆虐全球，抗疫成功令新西蘭經濟較其他國家更早實現復甦，隨着超寬鬆貨幣政策鼓勵對高收益資產的投資，新西蘭的樓價隨之急漲，截至2月份的一年中，該國樓價上揚21.5%，投機者佔到2月份買樓量的40%以上，創下歷史新高。

目前新西蘭樓價的飆升已將首次置業者和低收入人士排除在市場之外，引發對社會不平等加劇的擔憂。阿德恩指出，業主目前最不想要的就是危險的房地產泡沫，但許多指標都指向了有關風險，房地產投機者目前在買家中所佔比例最高，買樓量創下紀錄。去年，有15,000名已經至少擁有5套住房的人購買了房產。

西太平洋銀行駐奧克蘭高級經濟學家Satish Ranchhod認為，新西蘭政府的聲明顯示，樓價和整體經濟活動存在重大下行風險。而上述出台新措施將大大降低投資住房的財務動機，並對投機者需求產生寒蟬效應。