胡潤中國大消費民企百強榜　華為居首價值1.1萬億人幣

胡潤研究院今日(23日)發布《2021數雲·胡潤中國大消費民企百強榜》，華為以1.1萬億元人民幣(下同)的價值成為中國大消費領域價值最高民營企業，美的以5,800億元價值位列第二，海天以5,000億元價值位居第三位；比亞迪及小米排行第四及第五，價值4,900億元及4,600億元，第六至十位依次為蔚來、農夫山泉、格力、長城汽車及安踏。

胡潤百富董事長兼首席研究官胡潤表示，中國的大消費企業愈來愈上規模，榜單上超過七成都位列胡潤中國500強，一成以上都位列胡潤世界500強。胡指出，中國已經進入一個品牌時代，最近兩年明顯意識到中國本土品牌的崛起，特別是在大消費領域，同時產品本身已經達到國際標準，品牌包裝設計也是國際級。從數量來看，食品、家電行業上榜企業數量最多。

胡續稱，華為最出名的是其5G技術，但大部分的銷售收入來自於大消費領域，它是轉型最為成功的中國企業之一，雖然近期因為晶片替代問題銷售有所改善，但仍然是中國大消費領域最為成功的民營企業。

《2021數雲·胡潤中國大消費民企百強榜》的上榜門檻為140億元，上榜企業總價值9.86萬億元。