中美又再交鋒？市場駐足觀望氣候變遷會議…

美國氣候特使克里和中國內地氣候變化事務特別代表解振華今日(23日)將參加一場關於氣候變遷的視訊會議，這是美中上周在阿拉斯加州中美官員會面針鋒相對以來，雙方高層首次同時出席會議。拜登政府和內地多方面競爭但在氣候問題合作策略是否可行，將有初步結果。

這場「氣候變遷部長級會議」由中國內地主辦，歐洲、加拿大等數十國部長與會。會議形式是2017年美國特朗普政府退出巴黎氣候協定後，由中國、歐盟、加拿大共同制定，參加者都是主要碳排放國。

消指克里決定參加這場會議，目的是顯示美國已重回氣候問題談判桌。據報拜登就任以來，克里和解振華已私下多次溝通，協商建立有關氣候問題的溝通機制，而今次會議是兩人首次參加正式會議。

美媒報道，美國政壇要求拜登堅守競選承諾，對中國保持強硬。共和黨國會議員和國安體系的鷹派擔心，中國可能利用克里與氣候談判分化拜登政府。

美國和中國皆有意於11月聯合國氣候會議前設定宏大目標的企圖心。拜登料將在4月22日全球環境峰會前宣布美國新設定的氣候目標，而中國官方則提議在峰會場邊舉辦中美最高層視像會議。