調查顯示避險基金正押注亞太經濟復甦前景

瑞士信貸(Cresit Suisse)在訪問調查200多家機構投資者後指出，避險基金預測，在投資者撤出價位已高的美國資產之際，將會有來自北美與歐洲市場的大量新資金湧入亞洲，押注中國內地等亞洲經濟將從新冠肺炎疫情中復甦的前景。

外電報道，瑞信的2021年避險基金投資者調查顯示，新加坡畢盛資產管理(APS)等避險基金認為，遊戲驛站(GME)事件可能促使更多資金流向亞洲，因投資者正設法避免再遭逢類似的挾淡倉事件，以免蒙受虧損。調查顯示，亞太最受避險基金歡迎，淨需求為55%，為逾十年來最高水準。相較之下，北美的淨需求僅20%。

報道引述Albourne合夥公司亞太區主管強斯頓指出，今年亞太地區將出現強勁的資金淨流入，需求最高的領域分別是大陸股票、低淨值避險基金和私募信用。他說，一些北美的機構投資者正提高投資組合中對中國內地配置佔比至15到20%。

這種投資轉向，可能有助促進亞洲規模較小的避險基金產業成長；Preqin的資料顯示，總部位於亞太的避險基金合計管理的資產去年增長20%至1,556億美元。北美和歐洲大幅加碼實施貨幣和財政刺激措施，也可能促使一些投資者把更多資金放在亞洲，以避開美國市場的泡沫，而內地監管改革讓避險基金更容易在當地投資亦提振需求。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤說，美國等許多外國投資者正尋求在中國市場獲利，尤其是債市。中國10年期公債孳息率高於3.2%，遠高於美國同年期公債的約1.7%。數據顯示，過去兩年來外資持有中國公債的規模已成長近一倍，超過2萬億元人民幣。