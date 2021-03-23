美股基金吸資1.07萬億元　創近十年新高

儘管美債孳息率近期顯著上揚，美股基金照樣吸金。外媒引述EPFR統計，美股基金單周淨流入530億美元(約4,134億港元)，創2月以來歷史最大規模，今年以來累計已吸金1,377億美元(約1.07萬億港元)，為十年來最大年度淨流入金額。

美股基金吸資，導致多數股票基金資金動能轉弱，其中歐股基金淨流出10.24億美元；新興市場則靠全球新興市場基金和歐非中東基金撐起大局，其中全球新興市場基金單周淨流入26.83億美元。

摩根美國科技股型產品經理張致寧表示，美國的1.9萬億美元財政刺激方案為全球經濟復甦增添動能，市場紛紛上調今年經濟與企業獲利前景，進一步帶動股票基金的資金動能。他稱，美國國債利率走高，主要是由景氣轉強帶動通脹預期所推升，展望未來美國通脹率仍有上揚空間，也可能再持續推高長債利率。但目前美國就業率離勞動市場趨緊80%仍有一段距離，較難以大幅推動薪資增長，因此通脹率要長期持續上揚有難度。

安聯四季增長組合基金經理人莊凱倫指出，市場擔憂美國債孳息率上升，可能帶來資金移轉效應。但根據歷史經驗，一年期國債孳息率上揚，往往伴隨着美股上升，顯示在景氣復甦、企業獲利轉佳等基本面正向的前提下，長期還是有利於包括股市等風險性資產的走揚。富蘭克林證券投顧則認為，儘管美債孳息率飆高，但目前聯準局態度仍將維持超寬鬆政策，且部分新興國家已開始加息應對通脹，預期金融市場短線震盪後仍將回歸基本面。