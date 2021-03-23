北美半導體設備2月出貨額244億元　連續兩月破紀錄

外媒報道，國際半導體產業協會(SEMI)公布，2月北美半導體設備製造商出貨金額31.4億美元(約244.92億港元)，企穩30億美元關口，按月增3.2%，按年增32%，為連續兩個月創歷史新高。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，多種終端應用市場驅動半導體長期且強勁的需求，帶動北美半導體設備製造商2月出貨金額再度突破30億美元，同時看好全球數碼轉型，將持續推升半導體設備增長。

日前，SEMI亦再度上調晶圓廠設備投資金額，看好疫情帶動電子設備需求激增，晶圓廠設備支出將連三年創新高，為全球半導體產業的紀錄，去年增長16%，預計今、明年再增長15.5%及12%，明年將達800億美元大關。

SEM認為，全球疫情持續蔓延，通訊、運算、醫療及線上服務等產業受惠最大，電子裝置作為數碼轉型的骨幹，需求出現爆炸性的增長，帶動相關產業擴大設備支出，預計2020至2022年，全球晶圓廠每年將增加約100億美元的設備支出，設備商也迎來「超級循環」周期。

展望今年，各大廠對等前景展望樂觀，大多看好今年營運有機會再創新高。