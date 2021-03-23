美國燃料電池股估值過度膨脹　分析響警指泡沫隨時爆破…

外媒報道， 近年綠色能源類股份股價大漲，其中燃料電池商Plug Power(美股：PLUG)與FuelCell Energy(美股：FCEL)自去年3月以來股價漲逾10倍。然而，華爾街分析認為，如此驚人的漲幅，只會曇花一現，並警告泡沫可能隨時爆破。

這些燃料電池公司的技術使用天然氣或氫氣發電，作為辦公室、倉庫、數據中心在不依賴電力公司的情況下一種更清潔的供電方式，在近期加州與德州頻頻停電的情況下成焦點。外電的數據顯示，氫燃料電池業者FuelCell Energy本會計年度的企業價值/銷售額倍數達58倍，相比之下蘋果公司(美股：AAPL)只有5.9倍。

然而，近期FuelCell和Plug Power都出現利淡消息，其中Plug Power被揭露會計錯誤，而FuelCell則公布的營收低於市場預期。分析指出，過高的估值就是風險所在，相信估值能大幅走高的投資者，往往都忽略泡沫化的風險，包括公司推遲發表產品以及一連串的破產。

自然資源投資公司Goehring & Rozencwajg的管理合夥人表示，投資者的興奮情緒已經到幾乎狂熱的程度。過高的估值讓投資者在綠能轉型中遇到任何的挫折或延遲時，都很容易受到影響。