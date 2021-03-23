美聯儲鮑威爾評價虛擬貨幣：是黃金而非美元替代品…

外媒報道，美國聯儲局主席鮑威爾昨(22日)表示，虛擬貨幣實質上「是黃金、而非美元的替代品」，且仍然是不穩定的投機資產。他又指，該局現階段還不急於引進數碼美元。

比特幣今(23日)最新報54,544.1美元，跌2,426.5美元或4.26%。

鮑威爾於國際清算銀行(BIS)線上會議中表示，虛擬貨幣高度波動，不是可以儲備價值的資產，且背後更沒有任何支持，可說是一種投機性資產。他表示，穩定幣(Stable coins，透過與黃金、美元或歐元等某種穩定資產掛鈎的虛擬貨幣)對虛擬資產而言是一大進展，但穩定幣的公信力來自於主權貨幣的支持，而穩定幣或許能透過適當的監管發揮作用，但不會因此為新的全球貨幣體系打下基礎。

過去幾年，聯儲局持續發展自己的支付系統，該系統可促進資金快速轉移，預計未來兩年內有望推出。該局也對央行數碼貨幣的必要性、實用性進行調查。他指出，新冠肺炎爆發凸顯開發更好支付系統的重要性，這樣紓困就能迅速送給有需要的人，也凸顯對貧困與中低收入社區在各個層面的影響。惟他補充，要進一步發展，需要國會、政府、公眾的支持，而目前還沒有真正開始公民參與的工作，該局一定會在開發央行數碼貨幣方面保持謹慎和透明的態度，目前數碼美元進展仍非常緩慢，且不急於推出。