【高盛推介】吉汽回調並落後大市 留意短期認購證
2021年03月23日 11:18
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車周一(22日)反彈，收市升約0.8%，惟周二(23日)早段再度下跌，開市持平後隨即倒跌，低見22.8元，為過去1周低位，落後大市。吉汽將於周二稍後公布業績，市場密切關注。
早前有報道指吉汽與南韓SK集團聯合設立「移動出行基金」，總規模達3億美元。此外，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，料2030年前，內地電動汽車保有量將在8,000萬輛的規模區間。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去3個交易日共錄得約1,110萬元資金流入。認沽證則見周一獲資金轉向流入。而牛熊證方面亦相若，過去5個交易日共錄得約1,060萬元資金流入牛證，並見周一資金較集中在23元附近收回價的產品。熊證於周一獲資金轉向流入，並見資金集中在26.5元以下收回價的貼熊。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬短期的吉汽購證(17428)，行使價27.38元，2021年5月12日到期，實際槓桿8.8倍，短期、高槓桿。
並可留意年期約3個月的高槓桿吉汽購證(21904)，行使價28.93元，2021年6月7日到期，實際槓桿7.6倍，高槓桿。
貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨吉汽購證(24535)，行使價26.85元，2021年6月24日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、低街貨。
牛證方面可留意屬近牛的吉汽牛證(56209)，收回價22元，行使價21.5元，換股比率50，槓桿比率9.9倍，相近收回價近牛中街貨最低。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約3個月，屬貼價的吉汽沽證(24104)，行使價24.83元，2021年6月25日到期，實際槓桿3.8倍，貼價。
熊證方面可留意吉汽熊證(61846)，收回價28元，行使價28.5元，換股比率50，槓桿比率4.3倍，相近收回價熊中槓桿最高。
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