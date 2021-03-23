【高盛推介】吉汽回調並落後大市　留意短期認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車周一(22日)反彈，收市升約0.8%，惟周二(23日)早段再度下跌，開市持平後隨即倒跌，低見22.8元，為過去1周低位，落後大市。吉汽將於周二稍後公布業績，市場密切關注。

早前有報道指吉汽與南韓SK集團聯合設立「移動出行基金」，總規模達3億美元。此外，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，料2030年前，內地電動汽車保有量將在8,000萬輛的規模區間。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去3個交易日共錄得約1,110萬元資金流入。認沽證則見周一獲資金轉向流入。而牛熊證方面亦相若，過去5個交易日共錄得約1,060萬元資金流入牛證，並見周一資金較集中在23元附近收回價的產品。熊證於周一獲資金轉向流入，並見資金集中在26.5元以下收回價的貼熊。

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