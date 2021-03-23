【瑞通推介】美團續處百天線下　資金即市撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：據報拜登政府或推出3萬億美元經濟發展計劃，配合美國國債孳息率回落，道指隔晚收報32,731點，升103點或0.3%。

恒指周一(22日)高見29,139點後回軟，收報28,885點，跌105點或0.4%，周二(23日)早段曾回升逾100點，一度重上29,000點，其後倒跌至28,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾1,900萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾60萬元，反映投資者減倉觀望。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。

美團將於周五(26日)公布去年業績，券商料美團去年經調整溢利或按年跌37%，並關注集團拓展社區電商的投入及中長期策略等。美團周一錄超過11億元北水淨沽出，是淨沽出最多港股，股價大部分時間保持跌勢，最終收跌3.7%於320.6元，連失10天和100天線，為ATMX中表現最弱。周二早段曾回升逾1%，觸及325元，於百天線遇阻，惟其後轉跌3%，考驗310元關的支持。輪證資金流方面，周一有近2,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾720萬元淨流出。

同樣被北水沽貨的還有香港交易所，周一錄淨沽出逾4.7億元。港交所上日以近全日低位456.2元收市，下滑2.3%，險守10天線。周二早段回升逾1%，重上460元，其後偏軟。有傳3家內地電動車製造商理想汽車、蔚來汽車、小鵬汽車就來港上市甄選投行作為保薦團隊。輪證資金流方面，逾1,400萬元淨流入港交所好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流出。

據報阿里巴巴近期重整盒馬集市等業務，並成立社區團購事業群。另內地將跨境電商零售進口試點範圍擴大至所有自貿試驗區等。阿里連升3個交易日後，周一回落1.4%至231.2元收市，盤中考驗230元關口支持。周二早段略回。周一分別有逾990萬元和逾380萬元淨流入其好倉和淡倉。

中國海洋石油上日先升後回，曾升2.6%至8.58元，全日微跌0.2%收報8.34元。股份連跌5日，累挫逾8.5%，暫守100天和250天線。中海油將於周四(25日)公布去年業績，券商料集團去年少賺49至69%，但看好今年營運環境好轉。另內媒報道中海油在去冬今春供暖季期間，天然氣供應量按年增近25%創新高。國際油價隔晚靠穩，中海油周二早段曾跟升逾1%，重上8.4元之上，此後亦回跌。近390萬元在昨日淨流入其好倉，淡倉同日則有近30萬元淨流出。

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