【高盛推介】趁低部署美團窩輪牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周一(22日)失守330港元水平，收市跌約3.7%。周二(23日)早段則高見325.8元後急跌，低見304.6元，為過去兩周低位，落後大市。

美團將於周五(26日)公布去年業績，市場預期非國際財務報告準則經調整溢利料介乎22.05億至63.12億元人民幣，按年跌52.7%至升35.5%。各券商普遍給予「買入」等看好評級，目標價最高550元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極趁低吸納好倉，當中認購證於過去2個交易日共錄得約4,060萬元資金流入。而牛證更於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,530萬元，並見周一流入牛證的資金分布在各個收回區域的產品。而周一流入熊證的資金則集中在355元以下收回價的產品。進而觀察港股通資金流向，則見近日北水沽出美團，當中周一錄得約11.3億元資金淨買入。

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