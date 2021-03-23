【高盛推介】趁低部署美團窩輪牛熊證
2021年03月23日 12:06
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團周一(22日)失守330港元水平，收市跌約3.7%。周二(23日)早段則高見325.8元後急跌，低見304.6元，為過去兩周低位，落後大市。
美團將於周五(26日)公布去年業績，市場預期非國際財務報告準則經調整溢利料介乎22.05億至63.12億元人民幣，按年跌52.7%至升35.5%。各券商普遍給予「買入」等看好評級，目標價最高550元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極趁低吸納好倉，當中認購證於過去2個交易日共錄得約4,060萬元資金流入。而牛證更於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,530萬元，並見周一流入牛證的資金分布在各個收回區域的產品。而周一流入熊證的資金則集中在355元以下收回價的產品。進而觀察港股通資金流向，則見近日北水沽出美團，當中周一錄得約11.3億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬短期的美團購證(18754)，行使價351.18元，2021年5月6日到期，實際槓桿8.9倍，短期、貼價。
並可留意年期約2個月，同屬貼價的美團購證(28690)，行使價360.2元，2021年5月26日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。
牛證方面的貼牛選擇可留意美團牛證(55278)，收回價290.18元，行使價287.18元，換股比率500，槓桿比率13.3倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
遠牛選擇可留意美團牛證(55323)，收回價280.18元，行使價277.18元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，近25元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約2%的貼價美團沽證(22887)，行使價299.8元，2021年5月4日到期，實際槓桿7.6倍，貼價。
熊證方面可留意屬貼熊的美團熊證(64356)，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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