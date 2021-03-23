港府：經濟應會恢復增長　惟復甦情況仍不確定

財政司司長陳茂波表示，在新冠肺炎疫情爆發前，香港的經濟已經因為中美貿易戰和社會事件在2019年下半年陷入衰退。

他稱，疫情令情況雪上加霜，經濟在2020年上半年按年大幅收縮9%。雖然下半年受惠於外圍環境好轉及金融市場活動暢旺，經濟收縮的幅度明顯收窄，但全年合計仍大幅收縮6.1%，是有紀錄以來最大的年度跌幅。不過香港經濟去年第3季已開始復甦，第4季的復甦動力本身也不錯，但受到第4波疫情影響而緩慢了下來。

因此，他期望2021年將會是「復元」之年。隨着世界多個地方已相繼展開疫苗接種計劃，各界期望疫情的威脅將會逐漸減退。加上寬鬆的貨幣環境及各地政府大規模財政刺激措施的支持，環球經濟的復甦動力有望在下半年增強。

他提及，疫情以外，新一屆美國政府下中美關係的演變，以及地緣政治局勢發展，仍需繼續留意。如中美的關係能有所緩和，估計環球貿易和商務活動可望進一步加快。不過，最近中美兩國的對話反映出兩國之間積存了不少深層次矛盾，相信張力仍會持續。

在這樣的大環境下，他認為香港經濟應會在今年恢復正增長，但復甦的廣度和強度仍存在不確定性。外圍方面，內地經濟強勁增長及其他主要經濟體重拾動力，將有利香港的貨物出口表現。服務輸出也應有所改善，但復元的步伐將受制於跨境人員往來是否能恢復以及恢復的進度。