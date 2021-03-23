港交所：續完善互聯互通機制　引入更多生科及新經濟企上市

她提到，疫情提升市場對生物科技及新經濟企業的關注，去年生物及新經濟的新股集資額佔整體的六成，港交所將繼續透過主要上市及第二上市引入更多生科及新經濟企業，為市場注入新動力，並建立亞洲區最蓬勃的生科及新經濟相關的金融生態系統。

疫情亦增加市場對環境、社會及管治(ESG)的重視。史氏指，港交所一直積極推動資本市場及企業參與ESG，去年成立可持續性及綠色交易平台「STAGE」，透露目前發展進度理想。由去年12月成立至今，已有超過40隻綠色債券加入該平台。

港交所於今年2月投資新成立的廣州期貨交易所7%股權，是境外機構首次獲准入股中國內地期貨交易所。史美倫指，這凸顯出港交所連接中國與世界，以及支持內地期貨市場國際化的信心與決心。港交所將會與廣期所及其他股東，共同推進大灣區綠色低碳市場發展，同時鞏固香港作為大灣區及亞洲區綠色金融中心的地位。此外，國家在十四五規劃綱要明確指出，香港將繼續擔當全球離岸人民幣業務樞紐。

香港過去兩年經歷社會運動及疫情，史美倫指出，本港金融市場運作仍穩定、暢順，交投亦活躍，而去年新股集資額排名全球第二，足以證明香港是具實力及韌力的國際金融中心。去年港交所亦進行多項市場微結構完善措施，包括市調機制，雖然宏觀環境仍有不明朗因素，但港交所的「立足中國、連接世界及擁抱科技」的3年戰略規劃進展理想，並會繼續積極尋求機會，進一步提升港交所在國際資本市場的競爭力。