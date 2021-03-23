綠城中國今年銷售目標3100億人民幣　有信心達標

綠城新增土儲向來以「招拍掛」項目居多，郭表示，之後會拓寬收併購及城市更新的渠道，務求多渠道獲取優質土地。他又表示，集團好久沒有在公開市場拿地，但其實一直透過其他方式增加土儲，並按照新增貨值3,000億元的目標前進，「沒有掉隊」。

他相信，之後公開市場拿地的項目利潤率表現，每個城市或不一樣，個別城市的地價「可能控得住」，但某些熱點城市如杭州，地價則有機會抬高，尤其是最後一個招拍掛活動月份的項目可能較貴。

長三角為該公司的大本營，他指出，今年投資策略上有調整，會選擇銷售表現好、回款快的城市，以長三角城市包括杭州及寧波為主要代表，集團今年加大了這些城市的投入；直言這些項目的平均利潤率「不是很好」，但風險上較低。

綠城中國將今年的銷售目標定於3,100億元，較去年銷售額2,892億元僅調升約7.19%，增速較去年43%大幅放緩。主席張亞東認為，目標定得比較保守，但強調今年貨源充足，可售資源約4,183億元，且有信心達標。

不過，綠城股價午後曾急插至10.36元低位，暫報10.38元，仍跌12.47%。