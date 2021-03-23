反枱？中國施報復性制裁　歐洲議會成員警告：不批准投資協定

外電報道，隨着中歐緊張關係惡化、相互祭出制裁，歐盟多位官員警告，雙方近期協商的中歐投資協定恐因此而生變。

報道指出，歐盟昨日(22日)對中國4名官員及1個實體施加制裁，此舉為美國偕同盟友對抗中國的一部分行動。但中國亦隨即對歐盟展開報復，宣布將10位歐盟議員人士及4個實體列入黑名單。對此，幾位歐洲議會成員警告，他們不會批准去年12月達成共識的中歐投資協定。

報道引述歐洲議會左翼黨團「社會主義者和民主人士進步聯盟(S&D)」成員Kathleen van Brempt表示，要與中國政府就投資協定進行談判，取消對歐洲議會成員的制裁是先決條件。據報，S&D是歐洲議會的第2大黨團，擁有145個歐洲議會成員。

歐洲議會「綠黨及歐洲自由聯盟(G/EFA)」的德國成員、同時亦為歐洲議會中國代表團團長的Reinhard Bütikofer在社交平台表示，在中國施加制裁後，批准中歐投資協定變得「愈來愈不可能」。。

歐洲議會右翼黨團「歐洲人民黨黨團(EPP)」的斯洛伐克成員Miriam Lexmann亦表示，中國的行動將表明他們對成為夥伴不感興趣，想做破壞基本價值觀及原則的競爭對手。