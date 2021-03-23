港匯弱見7.7669　道期偏軟

美匯指數報91.92；港匯跌至7.7669；離岸人民幣(CNH)處6.5082；美元兌日圓企108.76；歐元報1.1907；英鎊進一步跌至1.3848。金價報1,737美元。油價跌逾1%，布油報63.9美元，紐油報60.87美元。道指期貨跌72點。

-百度首日掛牌一度跌穿招股價，收市無升跌，投資者慘輸利息手續費。

-吉利汽車與母企組合資公司，拓電動出行相關產品。

-標普道瓊斯：小米可重新獲納入旗下指數。

-綠城中國今年銷售目標3,100億人民幣，有信心達標。

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