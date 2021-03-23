【產經直播】大市欠上破動力？
2021年03月23日 16:22
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土耳其股市爆煲，貨幣里拉同樣暴跌，令新興市場出現波動，港股周二(23日)先升後跌，高開122點，報29,008點，但不久就掉頭倒跌，最多跌509點，收報28,497點，跌387點，恒指短期欠動力？
龍頭科技股捱沽，周三(24日)公布業績的騰訊(00700)及小米(01810)股價插水，星期五(26日)派成績表的美團(03690)，周一(22日)遭北水猛沽後，股價亦繼續向下。跌市莫估底，績前唔好多手心急撈貨？
吉汽(00175)派成績表，去年少賺32.43%，加上集團回A上科創板遇阻力，被質疑業務不夠高科技，但集團同時稱與母公司斥資20億人仔，打造電動汽車品牌，壞消息影響可否借此抵銷？
內地或加強對電子煙的監管，美國上市的霧芯科技(RLX)全日狂瀉近50%，令思摩爾(06969)暴跌，最低見過40元，大跌39.3%，有貨係咪要一股不留？
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