受惠宅經濟！頤海國際去年多賺23%　末期息25.367分

期內火鍋調味料產品所得收入按年增加13.4%，至31.9億元，佔年度收入的59.5%。其中，向關聯方銷售火鍋調味料產品收入降低15.3%，下跌原因主要是由於全球新冠疫情蔓延，嚴重影響餐廳行業經營。向第三方銷售的火鍋調味料產品收入增長50.8%。

中式複合調味料所得收入按年增加34.3%，至5.3億元，佔年度收入的9.9%。其中，向關聯方銷售中式複合調味料收入下降29.9%，向第三方銷售中式複合調味料收入增長43.5%。在關聯方銷售方面，集團持續向蜀海供應鏈的部分餐飲客戶提供產品和服務。集團持續改良現有強勢單品，研發符合市場口味趨勢的新品，並結合產品特點及市場定位進行營銷活動，在第三方中式複合調味料銷售方面持續錄得穩定增長。

2020年，疫情的爆發令方便速食備受消費者追捧，也催生了「宅經濟」相關產品的火熱銷售。除了持續對銷售渠道進行擴張之外，集團還在年內推出了新的沖泡系列產品，新品市場反饋良好，因此，方便速食持續錄得較快增長。截至2020年12月31日，方便速食產品收入按年增加54.2%，至15.4億元，佔年度收入的28.7%。

截至2020年12月31日止年度，集團的3類主要產品：火鍋調味料、中式複合調味料及方便速食，均有不同程度的增長。截至2020年12月31日止年度，公司共新增了15款中式複合調味料產品，23款火鍋調味料產品，13款方便速食產品，4款休閒食品。截至2020年12月31日，集團共銷售65款火鍋調味料產品，56款中式複合調味料產品，24款方便速食產品。