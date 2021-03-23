有線小股東引述邱達昌對股價低迷感愧　承諾做好業務

小股東梁先生對此表示無奈，因為其換股的行使價為6.8仙，相較2019年全體股東的供股價10仙還要低，而且債券本身每年有2厘的利息可收取，形容「根本唔會輸」。

另外有小股東表示，永升行使所有購股權後持股量達71%，建議不如由大股東私有化公司還好。不過同場以股東身份開會的投資者權益關注組召集人陳仲翔則反對公司私有化，並建議大股東不要行使可換股債券，以免攤薄小股東權益。可是公司主席邱達昌表示，未能代表大股東回答這問題。

永升亞洲由邱氏本人，聯同新世界集團鄭氏家族組成。2017年入主有線，但股價連連向下。陳氏引述邱氏在會上向股東表示，對股價低迷心中有愧，但承諾會做好公司業務。他又表示，公司未來會循三個方向去行，第一是利用現有的有線電視網絡與其他電訊商合作發展商業寬頻、5G等，並相信隨着隨着港鐵乘客量增加，向港鐵提供內容的收入亦會增加；第二時會加強OTT服務；第三是參考其他電視台，集團或會進入電視購物平台行業。

此外會上亦有股東向管理層追問有線中國組被裁一事，陳氏亦引述邱指，事件沒有政治色彩或政治考慮，純以節省開支角度出發，公司新聞部運作亦已恢復，只是一兩間傳媒將事件放大化。目前有線中國組亦有批評中國、講事實。

主席邱達昌在會議後離開場地登車時，被傳媒問到公司發債收到約2億元後會用來買甚麼節目，邱氏笑言：「TVB做綜合節目，ViuTV做年輕人，我哋其實好難做」。