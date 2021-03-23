中生製藥去年純利微升　斥8.5億收購比利時藥廠Softhale

去年因應集中帶量採購政策的影響，中生製藥將營銷資源重點轉向近3年內批准上市的新產品，刺激近3年內上市的45個品種累計收入按年增逾倍至80億元，佔總收入比重由往年16.6%，升至去年的逾三分之一。

該集團直言，集中採購降價後的低利潤，及醫藥代表備案管理後成本不斷提高，難以繼續支撐傳統的處方藥醫院營銷推廣模式。基於網絡平台的營銷和服務模式在未來的醫藥營銷中佔據更重要地位，集團已着手布局，包括舉辦各類網上學術活動近8萬場。

中生製藥亦公布，擬以1.1億美元(約8.5億港元)收購比利時公司Softhale，後者致力開發用於治療呼吸道疾病的產品，其下一代軟霧吸入設備「SMI」可有效提高吸入藥物的肺部沈積率。公司指，收購有助在歐洲建立本地樞紐，並加快集團的國際化戰略。