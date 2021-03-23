智易東方證券銷售非上市債券缺失　遭證監會罰款630萬

香港證監會對智易東方證券作出譴責，並處以罰款630萬元，因該行違反牌照條件及在銷售非上市債券方面犯有缺失。

證監會調查發現，智易東方證券曾在2014年7月1日至2015年6月15日期間，向8名客戶提供委託帳戶管理服務，以賺取管理年費；另在2014年10月28日至2015年11月16日期間，直接向4家上市公司介紹36名客戶認購這些公司合共約1.08億元的非上市債券。

證監會亦發現智易東方的系統和監控措施存在嚴重缺失，包括其在向客戶作出建議之前，沒有對非上市債券進行充分的產品盡職審查；同時沒有設立有效的制度，以評估客戶的承受風險能力，及確保就非上市債券向客戶作出的建議或招攬行為對客戶是合適和合理，亦沒有就向客戶提供的投資意見或建議備存任何文件紀錄，或向他們提供書面意見的副本；及沒有向客戶披露其就成功配售非上市債券所收取的佣金。

證監會處分時已考慮到，看來沒有客戶因智易東方證券分銷非上市債券而遭受損失；該行與證監會合作解決證監會關注的監管問題，並同意委聘獨立檢討機構，對其內部監控措施進行檢討；及過往並無遭受紀律處分的紀錄。