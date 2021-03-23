銀行部署下半年市場　傳按息降至「H+1.28厘」

市傳有銀行將按揭貸款計劃的息率下調至H加1.28厘。經絡按揭首席副總裁曹德明表示，現時大型銀行與中小型銀行普遍按揭計劃相近，按揭息率維持在H加1.3厘至H加1.4厘附近水平，而現時樓市氣氛暢旺，相信個別銀行為爭取優質客戶，願提供更多不同優惠。

現時市場資金充裕及拆息低企，今日(23日)的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)為0.15厘，若以H加1.28厘計算，實際按息為1.43厘，使銀行有條件為優質客戶提供更吸引的息率。

曹德明指，不排除部分中小型銀行為下半年搶佔更多市佔率而調整按息。美國聯儲局表明未來兩年維持低息環境，相信香港未來拆息仍然低企，料H按實際按息仍可維持1.5厘以下水平，選用H按的客戶可因而受惠，對樓市有支持作用。

不過，目前經濟仍未明朗，他提醒按揭客戶仍需符合穩定入息、壓力測試、良好信貸紀錄等要求，有意置業人士入市時須多加留意。

中原按揭董事總經理王美鳳指，近月樓巿持續暢旺，銀行敍做樓按貸款的信心增加，對按揭業務更為積極。對於市傳個別銀行新批息率已低至H加1.28厘，她指，暫時有關息率僅屬於個別銀行對於大額貸款審批之息率，料有銀行在競爭加劇下亦跟隨下試有關息率。

然而，她指現時銀行對於調減按息仍然克制，加上近月樓市交投趨旺，導致部分中小型銀行初現「塞車」，相信暫時按息進一步下跌機會不大。

她並指，近期亦有銀行上調按揭現金回贈，由貸款額之0.5%至0.8%，上調至1%，更有高達貸款額的1.2%，相信將再有較積極的大型銀行逐步提高現金回贈至1.2%。