恒基地產去年少賺四成 末期息1.3元
2021年03月23日 17:38
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恒基地產(00012)公布，截至去年底止全年度收入250億港元，按年增加3.7%，在投資物業公平值減少下，錄得股東應佔溢利101.92億元，按年減少40%；每股盈利2.11元，擬派末期息每股1.3元。
若撇除估值因素，期內基礎盈利為148億元，按年增加1.8%，每股基礎盈利3.08元。
期內由於疫情爆發，令租金及物業價值下跌，集團建成投資物業及發展中投資物業經重估後錄得應佔公允價值虧損，相對2019年則有應佔公允價值收益。
集團表示，去年疫情反覆、中美關係持續緊張，地緣政治局勢升溫，均對香港經濟有負面影響。然而，全球各主要央行採取各項寬鬆措施，令息率低企，本地樓市受惠於港元低息環境，表現平穩。
集團去年錄得應佔香港物業銷售營業額，以及應佔稅前盈利分別為港幣140億元及77億元，較2019年分別增加0.1%及53%。當中包括期內完成之和生圍項目公司股權轉讓，所帶來約47億元營業額，及其相關約36億元盈利貢獻。
集團去年推售多個住宅項目，包括位於市區之西半山「The Richmond」、西營盤「藝里坊․2 號」、旺角「利奧坊․曦岸」及尖沙咀「本木」，以及旗下聯營公司香港小輪(00050)發展位於屯門之「帝御․金灣」及「帝御․星濤」(「帝御」的第1及第2期)，各項目銷情均相當理想。其他銷售中之項目，如馬鞍山「迎海」(第一至五期) 、粉嶺「香港哥爾夫球會」旁之「高爾夫․御苑」及多個市區重建精品住宅「The H Collection」，亦備受買家歡迎。連同售出西營盤「翰林峰」若干商舖、其他商業物業及車位，集團去年於香港自佔之合約銷售總額約80億元。