吉汽「極氪」首款車型第4季交付　不回應「回A」受阻

執行董事安聰慧表示，集團旗下「領克」品牌進入歐洲發達國家市場的目標將實現，在4月起交付產品，相信今年歐洲銷量會有良好表現，並預計今年在東南亞的銷售亦可錄更高增長。

多間車廠因車用晶片供應不足而減產，他形容，缺芯情況已「由3個月、1個月、1周、每日縮至幾個小時」，目前難以保證晶片短缺對集團未來經營不會產生影響，但可肯定現時未對集團構成大影響，集團將會與供應商保持良好合作關係，把晶片短缺造成的損失減到最低，也相信缺芯問題將有所改善。

他又指，發展電動車有助集團走向市場國際化。吉汽與吉利控股的合資品牌「極氪」首款車型將採用「SEA浩瀚智能進化體驗架構」，並計劃在今年4月開放預訂，於今年的第4季度開始交付。

吉利汽車行政總裁、執行董事桂生悅指，現時成立極氪公司拓展電動車是「水到渠成」的事，亦是早前布局取得的成果。

他續指，去年業績下降有疫情、原材料漲價等因素影響，但更大原因是原有產品的盈利能力倒退，公司產品正進入過渡期，「從3.0時代進入4.0時代」。他指，去年下半年公司推出新一代4.0產品後，下半年利潤較上半年增長40%，相信產品今年會進入爆發期，對今年及未來發展充滿信心，相信今年經營會從低谷反彈。

對於去年吉汽收購沃爾沃汽車後，於瑞典上市的計劃，他表示，雙方最終定案中將合併動力總成業務，而吉汽未來會持續在研發平台、自動駕駛、供應鏈採購等方面與該公司緊密合作，目前已沒有在瑞典上市計劃。

市傳公司在內地科創版上市遇阻，桂表示，有關計劃涉及國家有關機構的審批，目前未有新消息，現階段亦不便作出明確回答。