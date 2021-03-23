一手市當旺！特色大宅及洋房錄雙破頂成交

資金加速流入一手樓市，當中尤以特色大宅及洋房物業最受追捧，帶動市場不斷湧現大額高價成交，不少更屬項目售價及呎價新高的雙破頂交易。

●西營盤眀徳山頂層戶4393萬售出 呎價4.6萬同創新高

資金加速流入一手樓市，部分入伙數年項目亦錄高價承接。新鴻基地產（00016）旗下西營盤眀徳山，今日(3月23日)以招標形式售出最後1個單位，位於32樓A室，實用面積955方呎，天台366方呎，屬頂層特色戶，成交價4,393萬元，呎價4.6萬元，創出項目售價及呎價新高紀錄。是次亦是項目約21個月以來首宗一手交投。

●尚悅．天城洋房2646萬沽 呎價1.45萬雙破頂

●維港滙I特色大宅近8400萬售出 每方呎4.6萬元

新盤特色戶屢獲大額承接。由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，剛售出第1座27及28樓B 室特色大宅，實用面積1,826方呎，成交價8,399.6萬元，呎價4.6萬元，創項目次高紀錄。

●維港滙I連錄4宗交易告吹個案

據一手銷售資訊網資料，由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，首度錄得4宗交易告吹個案，包括第3B座9樓H室、3B座15樓F室、5座10樓B室及5座17樓B室，全部於3月13日首輪開售時賣出，每戶成交價介乎677.68萬至1,202.31萬元，合共原本交易金額為3,839.47萬元。

●西貢133 PORTOFINO連平台戶成交價2,465.4萬

新盤交投暢旺。信和置業（00083）集團聯席董事田兆源透露，旗下西貢133 PORTOFINO 剛售出1座1樓A單位，實用面積1,174方呎，平台305方呎，成交價2,465.4萬元，呎價21,000元。單位可享會所綠化景觀，間隔屬四房雙套連多用途房。該盤至今累售1１伙，套現逾3.5億元。

●高爾夫‧御苑洋房4888萬獲承接 呎價1.87萬元

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，粉嶺高爾夫球會旁項目高爾夫‧御苑，剛以招標形式售出獨立洋房C6號，實用面積2,610方呎，連517方呎天台及1,004方呎前後花園，成交價4,888萬元，呎價18,728元。

項目於過去一周再錄2伙分層戶及1幢洋房成交，月內共套近3億元。累售368伙，共套現逾43億元。該盤近日加推10伙應市，於本周五(3月26日)發售，折實售價介乎逾1,431.41萬至逾2,206.66萬元，呎價14,895至17,100元。