道指早段挫72點　GME業績前股價升逾2%

美股周二(23日)正式踏入牛市一周年，但德國計劃恢復抗疫封鎖措施，利淡整體投資氣氛，道指早段偏軟，挫72點，報32,658點，以科技股為主的納指亦跌4點至13,373點，而標指跌5點至3,934點，該指數自去年3月23日收市以來累升約76%。

視像遊戲零售商GameStop(GME)收市後公布散戶大軍挾淡倉事件後首份業績，股價早段報199.28美元，升2.47%。

而美國藥廠輝瑞行政總裁Albert Bourla在訪問中表示，公司計劃透過研發新冠肺炎疫苗期間獲取的新技術和經驗，擴大旗下疫苗業務。輝瑞股價早段報35.86美元，跌0.39%。

外媒引述消息報道，微軟正洽購視像遊戲通訊平台Discord，涉資逾100億美元(逾780億港元)，壯大其遊戲業務。微軟股價早段升0.75至237.76美元。

對於拜登政府醞釀華府自1993年以來首次重大加稅計劃，包括把企業利得稅率由21%調高至28%，華爾街大行普遍認為只對美股造成短暫打擊，原因是今次開支計劃涉及有助經濟增長的基建投資。高盛估計提高企業利得稅只會削去標普成分企業2022年盈利3%，摩根大通則料只拖慢盈利增長及股份回購步伐。

至於最高收息人士的資本增值稅率可能提高，高盛認為會降低股票的配置，使股價下跌及扭轉股市的上升動力；摩通則預期美股在稅務年度結束前出現拋售，但該行同時指，最近刺激措施及經濟重啟，將帶來異常的經濟和盈利增長動力，而1987年及1993年上兩次調高資本增值稅率，只導致股市不足5%的「溫和」回調。

摩通又提到，透過加稅為基建開支融資，意味對債息構成的上升壓力會較最近兩次刺激方案為低，原因是華府不用如之前般大量發債。