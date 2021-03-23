新都城首季累錄123宗買賣　兩房剛售713萬元

藍籌屋苑交投轉旺，將軍澳新都城今年首季累錄123宗買賣，2期兩房單位剛售713萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣新翠花園2座低層A室，套三房間隔，實用面積584方呎，獲買家以840萬元買入，實用呎價約14,384元，新買家為外區客。

●筲箕灣形薈3月暫已錄得13宗租務成交，包括1B座中層G室，實用面積約328方呎，開放式間隔，獲同區租客垂青，以月租14,000元市價承接，實用呎租約42.7元，業主於2016年9月以約573.5萬元購入，是次轉售帳面獲利約2.9厘。

●鰂魚涌逸樺園1座低層D室，實用面積614方呎，兩房間隔，以1,308萬元易手，實用呎價21,303元，新買家屬於用家，原業主於2014年8月以888萬元買入，持貨7年帳面獲利420萬元，單位升值約47%。

●鰂魚涌南豐新邨4座頂層連天台單位，實用面積約516方呎，三房間隔，近日以953萬元沽出，實用呎價約18,469元，原業主於2015年1月以約672萬元購入，持貨至今約6年轉手帳面獲利約281萬元，物業升值約42%。

●西營盤怡豐閣中層A室，實用面積約438方呎，三房間隔，叫價約950萬元，議價後以925萬元易手，實用呎價約為21,119元，新買家為外區用家，見單位鄰近港鐵西營盤站出入口，故斥資入市換樓。

●西區寶翠園8座高層G室，實用面積1,271方呎，套四房間隔，望煙花全海景，以月租65,000元租出，實用呎租51元，原業主於2004年以1,218萬元買入，持貨17年，租金回報6.4厘。

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九龍區

●將軍澳新都城今年首季累錄123宗買賣，平均實用呎價約16,626元，近日成交包括2期3座低層A室，實用面積441方呎，兩房間隔，新近以713萬元易手，實用呎價16,168元。

●將軍澳新都城3期1座高層D室，實用面積470方呎，兩房兩廳間隔，剛以788萬元成交，實用呎價16,766元，原業主於2016年11月以600萬元買入，持貨逾4年，現轉手帳面獲利188萬元，單位升值約31%。

●啟德龍譽1B座中層A室，兩房間隔，望園景，實用面積約493方呎，單位以月租20,000元放盤約兩個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後以約18,500元租出，實用呎租約37.5元，新租客為家庭客，睇樓3次後決定承租。

●九龍塘又一村3月暫錄約20宗買賣，其中玉蘭閣連天台戶，實用面積789方呎，套三房間隔，望開揚煙花景，去年10月開價1,800萬元，現降價200萬元，連車位以1,600萬元成交，實用呎價20,279元，新買家為用家。

●大角咀港灣豪庭8座中層H室，實用面積365方呎，兩房間隔，去年7月開價690萬元，放盤8個月，現僅微減2萬元，獲用家以688萬元承接，實用呎價18,849元。

●奧運站柏景灣9座低層E室，實用面積449方呎，兩房間隔，原先放盤叫價約1,050萬元，為吸引買家決定下調54萬元至996萬元成交，減幅約5.1%，實用呎價約22,183元，原業主於2009年4月斥資約336.6萬元購得，是次轉手帳面獲利659.4萬元，升值約196%。

●長沙灣昌暉大廈中低層F室，外望樓景，兩房間隔，實用面積約236方呎，以約410萬元放盤約兩個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約12萬元，以約398萬元成交，實用呎價約16,864元，新買家為首置客，睇樓兩次後拍板入市。

●長沙灣泓景臺8座高層H室，實用面積約515方呎，兩房間隔，望園景，放盤約1個星期，近日以898萬元沽出，實用呎價約17,437元，新買家因家人在附近居住，為方便照應，搵盤一個月多，眼見心儀盤買少見少，市場成交急升，甚至有搶盤現象，便即睇即買。

●長沙灣ONE MADISON高層D室，實用面積約249方呎，一房間隔，近日以513萬元沽出，實用呎價約20,602元，原業主約於2015年7月以約421.8萬元購入，持貨6年轉手帳面獲利約91.2萬元，物業升值約22%。

●荔枝角美孚新邨3月錄27宗買賣，較上月同期18宗明顯增加5成，其中8期百老滙街124號低層D室，望內園景，兩房間隔，實用面積約674方呎，以858萬元放盤1個月後，獲外區客接洽，議價後減價29萬元，以約829萬元成交，實用呎價約12,300元。

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新界區

●東涌區3月累錄95宗二手買賣，將追平上月全月100宗，區內藍天海岸1座中層D室，實用面積803方呎，套三房連儲物室間隔，享內園及海景，叫價1,020萬元，議價後以1,000萬元成交，實用呎價12,453元，新買家為外區換樓客。

●東涌東堤灣畔9座低層B室，實用面積約813方呎，套三房連工人套間隔，可望山景及海景，近日以950萬元沽出，實用呎價約11,685元，屋苑現時約有50個放盤，兩房單位最低入場價由730萬元起。

●青衣3月累錄88宗二手買賣，較2月全月升近20%，其中藍澄灣3座低層A室，實用面積451方呎，兩房間隔，享泳池景，開價620萬元，議價後以618萬元成交，實用呎價13,703元。

●青衣夾屋宏福花園4座低層A室，實用面積712方呎，套三房間隔，享海景，原業主於上月以1,000萬元放盤，減價18萬元或1.8%，即獲區內用家於已補價自由市場斥資982萬元承接，實用呎價13,792元。

●荃灣愉景新城9座高層C室，實用面積約477方呎，兩房間隔，望山景，放租約半個月，原先叫租16,500元，經議價後減價800元或約4.8%，至日前以15,700元租出，實用呎租約33元。

●荃灣區本月累錄225宗二手買賣，連續4個月企穩200宗水平，其中海濱花園5座中層E室，實用面積422方呎，兩房間隔，叫價650萬元，睇上車客睇樓後立即洽購，原業主願減12萬元，新買家即日以638萬元承接，實用呎價15,118元，呎價創出屋苑兩年新高，原業主則於2018年3月以597萬元買入，持貨滿三年隨即轉售，帳面獲利41萬元，單位升值約7%。

●屯門恒豐園3月暫錄得3宗買賣，其中3座中層G室，實用面積620方呎，套三房間隔，叫價680萬元，減價20萬元，現以660萬元沽出，實用呎價10,645元，新買家為同區換樓客。

●屯門居屋新圍苑C座低層4室，實用面積645方呎，日前獲區內上車客垂青，為鄰近家人居所，方便照應，而且原業主累減15萬元，即於已補價自由市場以610萬元購入自用，實用呎價9,457元。

●屯門南浪海灣3月暫錄約4宗買賣，近日該盤2座中層D室，實用面積522方呎，兩房間隔，早前以約718萬元放售，吸引用家洽商承接，雙方議價後終以690萬元成交，實用呎價約13,218元。

●天水圍居屋天盛苑K座低層4室，實用面積650方呎，套三房間隔，日前獲外區綠表客垂青，未補價第二市場終以483萬元購入，實用呎價7,431元。

●元朗加州花園3月暫錄約7宗成交，屋苑最新錄得翠松路雙號屋，實用面積1,367方呎，放盤時叫價約1,580萬元，議價後以1,520萬元沽出，實用呎價11,119元，新買家為換樓客，購入單位作自住用途，原業主於2003年以410萬元購入，持貨18年帳面獲利約1,110萬元，單位升值約2.7倍。

●上水皇府山3月暫錄約5宗買賣，包括5座中層C室，實用面積731方呎，套三房間隔，叫價約980萬元，放盤短短一日內，議價後以950萬元獲承接，實用呎價12,996元，新買家為用家，原業主於2006年以約476萬元購入，持貨15年帳面獲利474萬元離場。

●粉嶺、上水區3月暫錄約110宗買賣，已經超越上月全月錄約100宗，其中花都廣場暫錄約11宗，包括8座中層E室，實用面積370方呎，兩房間隔，議價後以526萬元獲承接，實用呎價14,216元。

●大埔寶湖花園B座低層2室，實用面積505方呎，三房間隔，以626萬元沽出，實用呎價12,396元，原業主於2011年購入，當時作價300萬元，持貨10年至今沽售，帳面獲利326萬元，單位期內升值近1.1倍。

●大埔中心4座中層E室，實用面積299方呎，兩房間隔，原先開價500萬元，放盤兩個月，獲多組買家洽購，其後加價9萬元或1.8%，獲用家以509萬元承接，實用呎價17,023元原業主於2012年4月購入，當時作價241萬元，持貨近9年至今沽售，帳面獲利268萬元，期內升值1.1倍。

●大埔溋玥．天賦海灣6座中層A室，實用面積1,005方呎，套三房間隔，開價約1,350萬元，議價後減價62萬元，日前以1,288萬元沽出，實用呎價約12,816元，原業主於2012年7月以1,098萬元買入，持貨約9年帳面賺約190萬元，單位升值約17.3%。

●沙田第一城3月暫錄32宗買賣，屋苑3座中層E室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以785萬元易手，實用呎價17,406元，原業主則於2015年以580萬元購入，持貨6年帳面獲利205萬元，單位升值約35.3%。

●沙田帝堡城7座低層E室，實用面積547方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤原叫價780萬元，放盤一個月，終以758萬元成交，實用面積呎價13,857元，原業主於2016年8月購入上址，當時作價532萬元，持貨4年多至今沽售，帳面獲利226萬元，期內升值約42%。

●沙田居屋愉翠苑愉禮閣中層4室，實用面積516方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價600萬元，放盤個半月，減80萬元，終以520萬元沽出，實用呎價10,078元，原業主於2011年9月購入上址，當時作價114.8萬元，持貨9年多至今轉售，帳面獲利405.2萬元。

●大圍文禮閣2座高層A室，實用面積622方呎，三房間隔，議價後以988萬元易手，實用呎價15,884元，原業主於2005年以258萬元入市，持貨16年帳面獲利約730萬元離場，單位升值約2.8倍。

●馬鞍山海栢花園3座中層C室，實用面積389方呎，兩房間隔，日前以673萬元易手，實用呎價17,301元，原業主於2016年以485萬元購入，持貨5年，是次沽出帳面獲利188萬元離場，單位升值約38.8%。

●馬鞍山新港城M座低層2室，實用面積約363方呎，兩房間隔，原業主月前叫價約610萬元放售，吸引首置客洽商承接，雙方議價後，原業主願減至598萬元成交，屬屋苑罕有低於600萬元以下盤源，故新買家火速決定入市，實用呎價約16,474元。

●馬鞍山迎海18座中層D室，實用面積496方呎，兩房連儲物室間隔，叫價838萬元，放盤1日，減價10萬，減幅約1.2%，以828萬元沽售，實用呎價16,694元，原業主於2014年2月購入上址，當時作價524萬元，持貨7年多至今沽售，帳面獲利304萬元，單位期內升值約58%。

●馬鞍山迎濤灣A座低層D室，實用面積506方呎，兩房間隔，望園景，原先開價670萬元，終於以665萬元成交，實用呎價13,142元，原業主於2017年2月購入上址，當時作價558萬元，持貨4年多至今轉售，帳面獲利107萬元，單位期內升值19%。