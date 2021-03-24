東方日報B1：百度首掛佗衰家　累孖展大戶勁蝕　專家嗌沽

百度在首掛日的收市價無水位可言，全日在招股價252元窄幅遊離，即使開市不久曾見256.6元，但下午轉眼已一度跌穿招股價，最低位見251.6元，比招股價下挫0.15%，收市只險守252元，差過3家暗盤交易場的表現。換言之，早段入市的投資者就即時「坐艇」，每手50股計，最多帳面要輸230元，「入飛」認購的散戶更要慘輸手續費，若借孖展認購更蝕埋利息。

散戶最少認購50手才穩獲1手，涉資約74.49萬元。若借九成孖展，利率3厘計，利息成本約276元。「頂頭槌飛」大戶更慘情，每張獲分派676手，首掛日無賺之餘，即時須倒貼26.17萬元的孖展息。

百融雲創在富途證券的孖展認購額大縮逾13億元，降至52.97億元。綜合多間券商數據後，該公司的累計孖展認購額為291億元，超購僅72倍。盈滙企業原於信誠證券錄得20萬元孖展認購，周二(23日)大幅減少一半，最終僅得10萬元，累計僅錄7,862萬元孖展額，超購約4.6倍。

事實上，內地報道亦質疑百度今次來港「抽水」，將一半所得資金用於科技投資，以及加速人工智能(AI)的商業化，惟依舊面臨諸多挑戰。首先是目前其AI不足以支撐整體收入增長，與其傳統業務一樣仍面臨行業激烈競爭，而造車業務又能否超越中國3大電動車製造商蔚來汽車、理想汽車及小鵬汽車等，也屬未知數。

值得留意是，隨着百度的招股資金解凍，新股熱潮又遇冷鋒，港匯在欠缺大型新股效應支持下勢緩緩趨弱，周二最低見7.7679兌每美元，暫時仍處於強方兌換保證。