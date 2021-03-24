東方日報B1：百度首掛佗衰家 累孖展大戶勁蝕 專家嗌沽
2021年03月24日 00:31
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由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度集團(09888)本已醜聞不斷，其周二來港第二上市首日掛牌的表現，更加可謂「災星佗衰家」，不但自己股價不濟，更嚇窒投資者對招股中的新股「縮沙」，連累多隻新股出現「抽飛」，拖累港股氣氛急速轉壞，一度瀉逾500點，分析更籲投資者快手沽貨。
百度在首掛日的收市價無水位可言，全日在招股價252元窄幅遊離，即使開市不久曾見256.6元，但下午轉眼已一度跌穿招股價，最低位見251.6元，比招股價下挫0.15%，收市只險守252元，差過3家暗盤交易場的表現。換言之，早段入市的投資者就即時「坐艇」，每手50股計，最多帳面要輸230元，「入飛」認購的散戶更要慘輸手續費，若借孖展認購更蝕埋利息。
散戶最少認購50手才穩獲1手，涉資約74.49萬元。若借九成孖展，利率3厘計，利息成本約276元。「頂頭槌飛」大戶更慘情，每張獲分派676手，首掛日無賺之餘，即時須倒貼26.17萬元的孖展息。
香港股票分析師協會副主席郭思治指，近期科技股氣氛轉弱，就百度的美股表現，早已預期短期上望空間有限。回顧科網龍頭阿里巴巴(09988)在上市初期的股價表現亦十分平庸，後來納指飆升才推動股份，更何況即使投資者看好科技板塊，理應揀龍頭阿里或騰訊控股(00700)。他補充，若投資者抽中一、兩手百度的話，目前僅輸有限錢，但若然是重貨持有者，則宜趁尚可平手離場為妙。
百度在港首掛表現幾乎差絕12隻第二上市的中資概念股，連帶國際配售反應熱烈而提早「截飛」的另一隻中概股、俗稱「B站」的嗶哩嗶哩(09626)亦受累，有機構投資者「褪軚」取消認購。下周一掛牌的嗶哩嗶哩僅以每股808元定價，較招股價上限988元低18.21%，亦較周一美股收市價折讓約2%。
市場原本憧憬中國人工智能技術平台百融雲創(06608)可望帶挈新股市場回暖，惟百度掛牌表現猶如一盤冷水澆熄市場期望，令招股中的新股急速降溫。百融雲創及本港工程承建商盈滙企業控股(02195)雙雙出現「抽飛」。
百融雲創在富途證券的孖展認購額大縮逾13億元，降至52.97億元。綜合多間券商數據後，該公司的累計孖展認購額為291億元，超購僅72倍。盈滙企業原於信誠證券錄得20萬元孖展認購，周二(23日)大幅減少一半，最終僅得10萬元，累計僅錄7,862萬元孖展額，超購約4.6倍。
事實上，內地報道亦質疑百度今次來港「抽水」，將一半所得資金用於科技投資，以及加速人工智能(AI)的商業化，惟依舊面臨諸多挑戰。首先是目前其AI不足以支撐整體收入增長，與其傳統業務一樣仍面臨行業激烈競爭，而造車業務又能否超越中國3大電動車製造商蔚來汽車、理想汽車及小鵬汽車等，也屬未知數。
值得留意是，隨着百度的招股資金解凍，新股熱潮又遇冷鋒，港匯在欠缺大型新股效應支持下勢緩緩趨弱，周二最低見7.7679兌每美元，暫時仍處於強方兌換保證。