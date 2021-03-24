美股收市下挫　道指急跌308點

新冠肺炎疫情反覆，投資者對經濟前景仍感擔憂，美國股市周二(23日)下挫，以工業和能源股領跌。道指收報32,423點，跌308點或0.94%；標指收報3,910點，跌30點或0.76%；納指收報13,227點，跌149點或1.12%。

世界衛生組織(WHO)警告，由於具高度傳染力的變種病毒持續擴散，全球多處新增確診病例正在上升，當中，東南亞大增49%，因菲律賓疫情急速增溫；美國超過半數地區過去7日平均確診病例上升至少5%；至於歐洲面臨第三波疫情，德國已率先延長實施封鎖。

經濟前景仍未明朗，工業和能源股周二下跌，Dow、波音公司、Caterpillar為跌幅最大的道指成分股，分別收挫4.35%、3.97%、3.44%。

大型科技股個別發展，亞馬遜、Netflix分別收升0.86%和2.29%；蘋果公司、Facebook則分別跌0.69%和0.99%。

Commonwealth Financial Network首席投資主管Brad McMillan表示，雖然在應對疫情上各國取得巨大進展，但第三波疫情仍將在醫學和經濟上，仍將對大部分人口帶來打擊，而即使接種疫苗可以控制這種情況，但這需要時間。

不過，LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示，隨着經濟以創紀錄的速度復甦，全球各地都出現了新高。雖然在強勁的牛市這一階段，波動性回升是正常的，但合適的投資者可能希望考慮買入逢低買進。

他說，歷史表明，像這樣的新牛市通常會進入第二年強勁反彈，儘管未來的道路將更加混亂，並且有望獲得更為平靜的收益。