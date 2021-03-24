熊俊傑：土耳其里拉急跌　美國債息續升

新興市場一直是投資者又愛又恨之地，但往往風險與回報成正比。土耳其通脹超過14%，該國貨幣里拉(Lira)相對美元長期處於貶值趨勢。在半年前，時任鷹派央行總裁阿巴爾(Naci Agbal)上場之後力挽狂瀾，在近乎耗盡外匯儲備的情況下，把官方利率大幅調升至19厘，成功地為美元兌里拉(USD/TRY)由8.5跌至7.0，即里拉升值近兩成。某程度上穩定了該國貨幣危機風險及通脹，亦令高風險胃納投資者對該國資產產生吸引力。

不過，曾多次與前美國總統特朗普(Donald Trump)多次隔空「開火」的土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)在剛過去的周末，兩年內第三度切換央行總裁。他任命與他同屬鴿派的卡夫哲奧盧(Sahap Kavcioglu)出任新總裁。市場廣泛認為，央行方針將會重新變得寬鬆，里拉將會再度出現新一浪的貶值趨勢，為當地已出現的財政風險火上加油。

參考近年尼拉出現急速貶值而引發的貨幣走向，可以預料算美元及日圓吸引力將會有所提升。由於里拉屬高息貨幣，在早前鷹派的阿巴爾上場後，交叉盤里拉兌日圓(TRY/JPY)套息交易的吸引力有所提升，突如其來的消息引發拆倉潮，令市場投與者沽出里拉、買入日圓。加上土耳其財政風險上升，與此同時，巴西及俄羅斯雙雙加息，令投資者對新興市場的憂慮再度升溫。雖然土耳其財政部表明不會實施資本管制，但避險需求依然存在。美元及日圓傳統上同屬避險貨幣，料短線具吸引力。

此外，美國聯儲局主席鮑威爾雖然多次重申，該行在2023年前都不會進行加息，惟該局意外地不再延續SLR豁免，令銀行需要提高現金水平及沽出國債，受影響年期國債主要為5年期。在過去數周，10年期及30年期國債息率上升，若5年期亦同時拉升，此情況將會為整體國債債息增添上行壓力。

交易策略方面，可考慮賣澳元買日買，即沽AUD/JPY，下方目標82.80，升穿83.80止蝕。而買美元賣歐元亦可留意，即沽EUR/USD，下方目標1.1840，升穿1.1950止蝕。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑