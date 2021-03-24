王昕媛：醫美股在中國的發展前景

在醫美注射市場中，肉毒素在注射類項目佔比高達70%，因此有俗稱「得肉毒市場得天下」，肉毒素市場是一個兵家必爭之地。那麼肉毒素有甚麼功效？肉毒素主打兩個功能：除皺、瘦臉，可以去除眉心紋、抬頭紋、魚尾紋等動態皺紋。肉毒素的運作機制：通過阻斷神經與肌肉間的神經衝動，使過度收縮的小肌肉放鬆，進而達到除皺的效果。肉毒素還可以作用於咬肌，達到瘦臉的效果，對應的產品為瘦臉針。同時，肉毒素的應用還延伸至頸闊肌、斜方肌、腓腸肌進行輪廓肌重新塑造，實現瘦肩、瘦小腿效果。

那麼目前市場規模如何？目前國內市場上銷售的玻尿酸和肉毒素類產品，70%由假貨和水貨構成，也就是說，當機構銷售1支正規渠道銷售的玻尿酸或者肉毒素產品的同時，也有3只水貨/假貨流入市場。其中，水貨市場由南韓品牌主導：粉毒、白毒、綠毒、小金瓶，粉毒、白毒、綠毒的市場佔比分別為43%、37%、18%。

根據智研諮詢對於正品市場的統計，2018年全球肉毒素市場規模約為42億美元，2015至2018年CAGR為7.4%。對比中國市場，2018年國內正規渠道肉毒素市場規模為39.2億元，2015至2018年CAGR高達30.8%。中國肉毒素市場呈現高速增長趨勢，預計2025年市場規模可達140億元，也就是說考慮水貨的話整體市場規模在420億元。

那麼主要有哪些品牌？目前國家藥品監督局批准的正品肉毒素藥物有四大品牌：衡力、保妥適、吉適、樂提葆。其中，衡力為國產品牌，保妥適、吉適、樂提葆皆為海外進口品牌，艾爾建企業的保妥適已經上市超過30年，2019年實現全球銷售額37.91億美元，位列第一。

由於艾爾建重視市場教育，在中國設立艾爾建學院，提供系統化醫生培訓，預計每年為中國醫美產業培訓超過3,000名醫療美容專業人士，將有助行業的專業能力提升。同時也將有助於其他正品產品更好的推出市場。但是會有人問，目前產品數量有限，未來這個賽道會不會成為類似玻尿酸的紅海呢？其實不然，國產蘭州所得衡力通過20年研發在2018年才拿到國產肉毒素的批文，因此國內企業從現在開始進行研發，再拿批文從時間成本角度去考慮是不適合的，因此，這個賽道在中期內都是有序競爭格局，競爭環境比仿製藥、比PD-1之類的創新藥都要更勝一籌。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)