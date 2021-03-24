邵志堯：股市升跌沒理由可說　需嚴格執行止蝕

有些朋友要筆者解釋股票市場升跌的理由，筆者只好回䨱當你結婚有一段時間之後，便會理解股票市場和妻子一樣是不講道理的，嘗試在家裏面講道理只會自討沒趣，因為家裏是講感情和感覺的地方。

查實在股票市場上升的時候，坊間也充斥着大量利淡的因素，但市場會選擇充耳不聞，而在下跌的時候，也有很多利好的理由，任你喊得聲嘶力竭，市場也會懶理，原因是市場要升便升，要跌便要跌，投資者或投機者若是要停下來找理由便會失去買入或沽出的先機。

筆者會定下一些價位在升穿的時候追價買入或跌破某些價位時沽出，還會預留一些價位差(專業名詞為滑價sleepage)，這是筆者的一貫做法，和大部分人下跌時買入和上升時賣出的做法不一樣，買入和沽出的時候不會有時間去想理由，因為在關鍵的時刻可能只有一瞬間，之後便可能一去没有回頭，只會悔恨當時未能當機立斷作出決定，而事後傳媒便有排山倒海的原因去解釋，頂部或底部只可以事後才可以知道，你自作聰明判斷它是頂部或底部，可能它正處於山腰，不要高估自己的眼光和輕視市場的力量。

上述的買賣建議不可能百發百中，但只需要持有倉位(不論好倉或淡倉)的時候定好止損位，這個止損位一定要嚴格執行，也像上述說明的定更大的空間滑價作平倉，因為在關鍵平倉位可能會出現多人逃生而逃生門過於狹窄而葬身股場，這好比網球或其他球類運動一樣，是反射動作般不會叫暫停去思考對手打這個球的原因，在股票市場不能喊停市場讓你思考。

當你持有好倉而又突如其來下跌碰到你定下的止損位，也真的平掉，但後來卻再反䨱上升高過你之前的止損位，有些人會懊惱自己賣錯了平錯了倉，筆者會處之泰然，因為可以再追入，股票市場是一場不斷修正的Trial and Error的遊戲，觸碰了止損位置絕不可以視為一個失敗的交易，要以一個成功執行策略的交易，要灌輸一些成功的喜悦到腦中，不要着眼眼前的虧損，這個小虧損可以拯救你日後的大虧，股票的第一戒條便是嚴格執行止損，是先死而後生，學不好這一條並不適合玩這個遊戲。

江西財經大學客座教授 邵志堯