道指收跌308點 紐約期油急挫
2021年03月24日 07:32
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●美匯指數升至92.33；港匯跌至7.7672；離岸人民幣(CNH)報6.52；美元兌日圓處108.58；歐元跌至1.1845；英鎊弱見1.3740。金價報1,727美元。布油企60.41美元，紐油報57.43美元。比特幣於5.4萬美元徘徊。道指期貨窄幅上落。
●道指收報32,423點，跌308點或0.94%；標指收報3,910點，跌30點或0.76%；納指收報13,227點，跌149點或1.12%。 https://bit.ly/3rhxOcH
●美國聯儲局主席鮑威爾：部分資產價格較高，銀行業資本充足。 https://bit.ly/2P3YtN1
●美國財政部長耶倫料美國明年實現充分就業，預期將調整稅收。
●小心！美通脹風險20年最高，有聯儲官員警告明年加息。
●港股ADR指數收報28,444點，跌52點或0.18%。
●即月恒生指數夜期收報28,435點，跌49點，低水62點，成交16,989張。
●英國富時100指數收報6,699點，跌26點或0.4%；法國CAC指數收報5,945點，跌23點或0.39%；德國DAX指數收報14,662點，升4點或0.03%。 https://bit.ly/3fd83Yv
●紐約4月期金周二(23日)收報每安士1,725.1美元，跌約0.8%。
●紐約5月期油收報每桶57.76美元，跌3.8美元或6.17%；布蘭特5月期油收報每桶60.79美元，跌3.83美元或5.92%。
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