道指收跌308點　紐約期油急挫

●美匯指數升至92.33；港匯跌至7.7672；離岸人民幣(CNH)報6.52；美元兌日圓處108.58；歐元跌至1.1845；英鎊弱見1.3740。金價報1,727美元。布油企60.41美元，紐油報57.43美元。比特幣於5.4萬美元徘徊。道指期貨窄幅上落。

●美國財政部長耶倫料美國明年實現充分就業，預期將調整稅收。

●小心！美通脹風險20年最高，有聯儲官員警告明年加息。

●港股ADR指數收報28,444點，跌52點或0.18%。

●即月恒生指數夜期收報28,435點，跌49點，低水62點，成交16,989張。

●紐約4月期金周二(23日)收報每安士1,725.1美元，跌約0.8%。

●紐約5月期油收報每桶57.76美元，跌3.8美元或6.17%；布蘭特5月期油收報每桶60.79美元，跌3.83美元或5.92%。