施羅德：內地債市風險與機遇並存

我們在今年2月份的時候提到，中國債券市場在主要影響因素較平衡的情況下窄幅波動了頗長時間。該市場的走勢主要受兩方面的因素影響：一方面，貨幣市場利率穩定，市場對政策上「堅持穩字當頭，不急轉彎」的預期有所增強。另一方面，經濟數據不俗仍然為債券市場帶來壓力。除了潛在的商品價格上漲反映了對通脹的預期外，未來的債券供應量乃至企業債券風險的衝擊亦帶來了利率拋售。

放眼全球資本市場，拜登政府雖然通過了1.9萬億美元的新一輪財政刺激方案，而美國聯邦儲備局亦未有退出極度寬鬆政策的時間表，但市場較期待的是經濟復甦的進程。美國資本市場現時已開始出現通脹交易，加上原油價格不斷創新高，美債收益率已隨之急勁上揚，風險資產價格則掉頭向下。

由於中國處於經濟復甦的後期，而美國處於經濟復甦的初期，所以兩國作出的政策選擇將有所不同。

自去年4月起，經濟復甦便一直帶動着中國債券市場利率緩慢向上，10年期國債從最低的2.5%上升至3.3%附近，而伴隨的是包括股票和地產在內的風險資產價格大幅上漲。因此，內地債券市場在現階段並沒有跟隨歐美市場調整，反而是走出了獨立行情。

春節後，A股市場出現較大調整，但這並不是因為基本面惡化，而是因為估值過高、風格切換和資本流動所致。內地債券市場則相對穩定，在利率上跑贏歐美市場，因而成為了國際資本的「避風港」。去年外資大舉買入中國債券，今年亦繼續持有和買入中國債券。

總結而言，我們對長債孳息率依然維持中性看法，並將等待和觀察市場的變化。10年期國債收益率在3.1%向下還是有較大的阻力，這個位置對應的是超低回購利率和超高回購交易量。我們同時認為，貨幣政策回復正常時將較明顯地體現在企業債券領域之上，而非公開市場操作層面。

對於3月和4月的企業再融資窗口期，我們認為任何超出預期的企業債風險暴露初期都會對流動性較好的利率產品產生衝擊。在企業債券的投資方面，我們依然對信用評級較高和存續期較短的債券看高一線。

施羅德投資管理(上海)有限公司債券基金經理 單坤