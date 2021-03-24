自聞上調股票印花稅後港股大散水　跌市黑手呼之欲出？

上月今日(24日)，港府宣布擬上調股票印花稅。至今一個月過去，港股升勢已明顯逆轉，成交縮減之餘，恒指失守三萬關後，反彈始終無法收復失地；科技股更如漏氣氣球，由2月高位計最多跌近3成，頻現「彈散」，更甚是就連新股市場都冇得玩，唔少散戶坐艇成手蟹貨，損手爛腳，不禁要問，誰是這次港股跌市幕後黑手？

如無意外，若港府堅持，8月1日起，港股將上調股票印花稅率，屆時稅率將由目前的買賣雙方各付0.1%，上調至0.13%。如今全球主要股市中，並非所有市場都有徵收股票印花稅，美國更並未有收取股票印花稅，港股係要反其道而行，不減反加，不利高頻及大額股票交易投資者，趕客係必然後果。

事實上，如今不少中青股民都少炒港股，轉炒美股，一來手數入場門檻較低、二來使費亦較平，且有波幅有交投。港股本身使費已唔平，仲話要加。見近月北水一停手，個市成交即刻縮晒，啲科技股一浪低於一浪，市場湧現大量蟹貨。咁落去，相信會有更多股民棄玩港股。港府這般殺雞取卵，只怕得不償失！

筆者早前都講過，上調股票印花稅會增加港股的交易成本，若市況暢旺，中資股升幅動輒2位數甚至倍升，區區加0.03%股票印花稅唔係咩大問題；但若然市況不濟，而短炒波幅的大戶又因為交易成本而減少港股操作，那港股指數及交投表現就會傷上加傷。依家似乎就正正中咗衰嗰瓣！

東網產經專欄作者 帥哥