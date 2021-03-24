中金公司：內地金融改革　助拓實體經濟

中國國務院於3月中旬發布十四五（第14個5年）規​劃及2035年遠景目標綱要，我們認為，十四五規劃明確了金融機構對實體企業的支持方向、提出了金融改革的方向，以及強調保障金融風險安全的工作方向。

考慮到金融機構支持實體經濟的定位，十四五規劃引導的實體經濟發展方向，預計這5年期間，金融機構資源將向科技創新、高端製造、消費升級、城鎮建設、民生金融及綠色金融等方向傾斜。

科技創新與數碼經濟將為中國發展帶來新機遇。首先，在人工智能、量子資訊、積體電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海、醫藥和醫療設備、關鍵元器件零部件和基礎材料、油氣勘探開發等前沿領域，金融機構將積極提供投融資服務。其次，國家支持北京懷柔、上海張江、粵港澳大灣區、安徽合肥建設綜合性國家科學中心，存在基建類信貸資金需求。

第三，內地鼓勵銀行進行產品創新，以支持科創企業發展，包括知識產權質押融資、科技保險及科技成果轉化貸款風險補償試點等。第四，科創板仍將是「硬科技」類企業上市融資的重要渠道。第五，鼓勵發展天使投資、創業投資。最後則是穩妥推進數碼貨幣研發。

製造業與服務業則是中國經濟發展的根基，我們預計高端製造業、綠色製造業、產業升級、消費升級將成為銀行、投行、資產管理等金融機構的重要資源傾斜方向；金融機構或將積極發展供應鏈金融，以更為便捷地服務支持生產性服務業全產業鏈的經營；規範發展消費信貸。

基建與民生金融方面，我們預計5G等新型基建、交通運輸、綠色能源、水利工程等依然是銀行等金融機構重要的資源傾斜方向；還有都市圈建設、城市更新、現代社區培育、城鄉融合發展帶動的基建項目需要銀行信貸資金支持；而有能力的金融機構正積極參與數碼社會和數碼政府建設，以更為廣泛地對接企業和居民數據，用於獲客、經營和風控；對民營企業（普惠小微企業）的信貸投放和支持，也是金融機構工作重點之一；最後，全民健康保障工程、養老托育工程均需要金融機構資金支持。

基建與綠色金融方面，環境基礎設施完善項目帶動信貸資金需求；我們認為，金融機構將大力發展綠色金融以協助提高資源利用效率。

同時，多項改革措施將有利於金融機構更好地服務於實體經濟。其一，健全金融調控體系，完善市場化利率形成和傳導機制，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配；其次，深化金融供給側結構性改革，包括優化金融體系結構、增強金融普惠性、完善金融機構公司治理等；配合資本市場改革，包括全面實行股票發行註冊制、建立常態化退市機制、完善市場化債券發行機制等，鼓勵融資結構向直接融資轉型，尤其是股權融資；還會積極推進金融機構數碼化轉型；強調國有企業完善治理、強化激勵、突出主業、提高效率，金融機構多數為國有企業；完善社會信用體系，有利於金融機構進行風險識別定價；穩妥推進金融領域對外開放。

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