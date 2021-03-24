陳錦興：資金輪轉　內房看高一線

本周是科技股業績期，惟股價持續調整，而已公布業績、增派息的股份，股價則有好表現，反映資金偏好明顯有變。融創中國（01918）去年股東應佔溢利356.4億元人民幣，按年多賺36.9%；每股基本盈利7.82元人民幣，增30.6%，末期息每股多派33.9%，達1.65元人民幣。該公司屬當前市況的受惠股之一，料股價短期反覆向好。

內房股的催化因素是合約銷售，而融創今年可售資源充足，全年銷售料逾9,000億元，其中超過78%位於一二線城市，預料可達成全年銷售目標。「三條紅線」方面，融創資本結構持續改善，截至去年底淨負債率低於100%，非受限現金短債比大於一，剔除預收款項後的資產負債率低於80%。

此外，融創財務架構穩健，可持續性不俗。公司早前公布，發行兩筆美元債，規模合計共11億美元。據了解，發債所得款項擬用於償還公司未來一年內須償還的中長期境外債務，優化結構，而市場反應不俗，機構對其業務及財政狀況具信心。

估值方面，該公司現時預測市盈率不足4倍，往績股息率逾5.9厘，而且現金餘額有1,326.5億元人民幣，目前營運資金充裕，具足夠抗風險能力，能支持可見將來的業務增長。該股建議於32.8港元吸納，目標價睇40港元，止蝕位29.8港元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興（作者為註冊持牌人）