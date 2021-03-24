港股挫逾400點　考驗兩萬八關　吉汽瀉逾9%

港股跌幅擴大至超過400點，跌穿28,200點的支持位，低見28,071點，創逾2個月新低。國企指數跌160點，失守11,000點關；科技指數跌180點，主板成交近500億港元。

吉利汽車跌幅擴至超過9%，至20元邊緣，是表現最差藍籌。市場憂慮公司回歸內地科創板上市出現阻滯。

香港及澳門暫停接種新冠疫苗復必泰，或窒礙通關安排，濠賭股捱沽。金沙中國、永利澳門及美高梅中國跌約5%；新濠國際跌逾4%；銀河娛樂跌3.4%；澳博跌2.6%。

香港地產股亦受累，九龍倉置業及恒基地產跌4.7%及4.3%；新鴻基地產、新世界發展及長實跌2.2%至2.5%。

【09:20】港股偏軟 吉汽續捱沽 騰訊小米靠穩

港股開市偏軟，恒生指數跌59點，報28,437點；國企指數低開27點，報11,083點；科技指數跌11點，報8,283點。

吉利汽車再跌3.1%，是表現最差藍籌。公司指未收到內地監管當局有關上科創板的任何消息。油價急挫6%，三桶油捱沽。中國海洋石油低開2.4%；中國石化跌2.2%；中國石油跌1.8%。

大型科網股回穩撐市，騰訊及小米集團今日公布業績，股價齊高開0.4%。阿里巴巴升1.1%；美團升0.7%。快手績後捱沽，股價跌3.2%報291.4元，是表現最差科指成分股。

其他重磅藍籌表現牛皮，滙豐控股跌0.7%；建設銀行跌0.4%；中國移動跌0.2%；友邦保險及中國平安升0.4%及0.5%。