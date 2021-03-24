羅博仁：新經濟ETF的三大發展

繼去年新經濟ETF推動香港ETF市場創成交額紀錄後(請參閱「新經濟主題成ETF市場增長動力」一文))，踏入2021年，新經濟ETF的交投持續活躍，今年首兩個月資金流入規模達到91億港元。

年初以來，香港ETF市場共有7隻新上市ETF，當中4隻以新經濟為主題。新經濟無疑已成為香港ETF市場的其中一大主題。在這個情況下，預期有哪些因素或許會持續推動其發展？觀察市場所得，大致可綜合為以下三點。

一）新經濟創造新產品開發機會

自香港交易所於2018年推出上市規則改革後，香港已逐漸成為新經濟企業的其中一個理想上市地，同時亦為ETF發行商創造了更多開發新產品的機會。以新推出的恒生科技指數為例，該指數於2020年7月推出，當中約有30%指數權重分配至於新規下上市的新經濟企業。僅在該指數推出後首6個月，便總共有6隻(包括兩隻槓桿及反向產品)追蹤該指數的ETF於香港上市。

二）新經濟「行業多樣性」

香港交易所上市新規今年踏入三周年，期間，香港的新經濟市場的發展愈見成熟，並迎來了更多新經濟不同行業的產品上市。以往，在香港交易所上市的新經濟ETF多偏重與互聯網相關的主題，這情況自去年出現變化：2020年在香港上市的新經濟ETF涵蓋了多個中國新經濟板塊，包括清潔能源、消費品及電動汽車等，不但提升了新經濟ETF的「行業多樣性」，亦為投資者提供了更多投資中國新經濟的選擇。

三）主動型新經濟ETF

除了有些投資者會考慮運用新經濟ETF來分散投資於各新興行業外，創造「額外回報」(alpha)或許亦是另一些投資者選擇新經濟ETF的主因之一。在創造額外回報方面，主動型ETF不必追蹤指數表現，基金經理在選股方面有較大靈活性，這類ETF一般以跑贏市場指數為投資目標。然而，主動型ETF亦涉及風險，例如市場風險及選股風險等，其回報有機會低於市場指數。

儘管主動型新經濟ETF在香港仍處於起步階段，但隨着更多ETF發行商推陳出新，或許我們會看見更多主動型新經濟ETF在港上市。

ETF為投資者提供投資新經濟行業的投資工具，然而，與所有投資一樣，ETF涉及風險，無法保證獲利，投資者在作出任何投資決定之前，應先了解ETF的投資風險。

香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁(Brian Roberts)