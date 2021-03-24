傳現代汽車下月起減產　瑞薩電子大火車用晶片更缺

全球汽車業面臨晶片荒，加上車用晶片大廠日本瑞薩電子(Renesas Electronics)上周發生大火，導致產線陷入停擺，在全球半導體短缺的背景下可謂雪上加霜。外媒報道指，日本政府及汽車界正動員參與火災後的修復作業。

外媒引述知情人士報道，南韓現代汽車(Hyundai Motor)產能自4月起將受到影響，又指其庫存水平已經緊繃，晶片短缺問題將很快導致生產放緩。報道指，現代汽車一直在調整如索納塔(Sonata)等不太暢銷車型的產量，以節省晶片；至於Palisade、新款Tucson與Genesis GV等暢銷車型並未減產，但現代汽車已停止加班，以及為不太受歡迎車型在周末生產，並每周制定生產計劃。

另方面，日本經濟產業省據悉正調動資源援助瑞薩電子，日本國內仰賴瑞薩晶片的車商也正派遣員工至受損地點，協助進行修復作業。瑞薩執行長柴田英利表示，希望能在1個月內恢復該廠運作。柴田上周也警告，停產將對汽車產業帶來巨大影響，其中一項障礙是，瑞薩晶圓生產設備通常是訂製生產的，這意味着更換需要花上數月時間。

事實上，汽車部門及晶片對日本經濟甚為重要性，以2020年來看，日本汽車出口總值達9.6萬億日圓，晶片出口總值達4.1萬億日圓。惠譽國際評級總監Roman Schorr指出，汽車產業對日本至關重要，因此任何影響該產業的事件，都會對經濟造成廣泛效應。