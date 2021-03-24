貿易協議逾2年！中國購美貨量未達承諾…　

美國及中國於去年1月簽下第1階段貿易協議，到2021年底目標為額外進口3,783.8億美元(約2.95萬億港元)的美國商品及服務，惟新冠肺炎疫情爆發後影響中國需求、亦損害美國的供應。數據顯示，中國目前購買量僅達2年承諾中1/3。

據中國海關數據顯示，簽署協議後的14個月內，中國向美國購買的農業、製成品及能源的總購買量為1,230億美元(約9,594億港元)，是3,783.8億美元目標的32.6%。不過，有分析指，即使疫情爆發前，市場均普遍對中國可否能達到購買承諾而有所保留。

自去年下半年以來，中國一直尋求增加進口美國農產品，以供應重建豬群所需的飼料、彌補商品短缺。不過，在進口額方面，仍有部分明顯受疫情衝擊，例如進口飛行器金額今年1月為2.88億美元(約22.4億港元)，2月則僅12萬美元(約93.6萬港元)。

中國外交部表示，近期雙方官員在美中阿拉斯加會談中有談及貿易議題，但期間未有具體提及貿易協議、雙方將如何處理在貿易戰中施加關稅等問題，故未知中國是否因未能實現購買目標而遭受美國方面的懲罰。